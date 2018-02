Eläkeläisille kanssa oma aktiivimalli. Loppuu se työttömien kiusaaminen.

Uki Uli

Eipä aina valiteta. Minkäs kunnan lääkärinä sinä olitkaan?

Hoitaja

Hyvä Älliä (15.2.), olen aivan samaa mieltä kanssasi. Nauratti.

Tulen Suomeeseen

Jos nainen pojittelee miestä, tämä ei edes huomaa, mutta jos mies tytöttelee naista alkaa loputon feministijäkätys. Miksi?

Poikamies

Hallitus on päässyt tavoitteisiinsa: kok. on saanut köyhät kyykkyyn, kepusta Alkio on perunakuopassa, sinisillä on hillotolpat.

Tavoitteet

Ei ollut nytkään Iivo Niskasen päivä, kun sprinttiä hiihdettiin. Iivon päivä on 22.8.

Hilkka

Fugessa, Espanjassa kuulee enemmän suomea kuin espanjaa, ihmettelen olemmehan Espanjassa.

Toinen ihmettelijä

Minäkin matkustaisin Thaimaahan, en -maaseen. Unohtakaa myös ”juurikin niin”.

PI

Kiitos, kiitos, kiitos. Teho- ja sydänosasto ja Kyllö os1 rakkaan isän hyvästä hoidosta.

Siunausta, jumalan, kenenkäs muun

Nuorelta sotapakolaismieheltä kysyttiin, miksi tulit juuri Suomeen. Vastasi täältä saa rahaa.

Meitä vedätetään 6–0

Onko Luotola niin naivi että näkee Naton ja Usan hyvyyttään piirittävän Venäjää? Mihin tällä aivopesulla pyritään?

Olenko nyt trolli

Hienoa Supercell! Hyvä että joku iso firma maksaa vielä veroja Suomeen eivätkä vieneet rahojaan Cayman-saarille.

Verosuunnittelulla

Bernerin suuri-on-kaunista -ajatus saa jatkoa, kun koko tieverkolle sallitaan entistä pidemmät ajoneuvoyhdistelmät!

Mutkat suoriksi

Tosi hyvä tuo Saara Aallon Monsters-kipale. Toivotaan että ne 2 muuta on yhtä hyviä.

Jee

Miksi kaupunki ei hiekoita kävelyteitä? Todella vaarallista liikkua!

Liukastunut

Lauri Ihalainen sai edellisen hallituksen ministereistä parhaan arvosanan. Oli äänikuningas viime eduskuntavaaleissa.

Miten käy Lindströmin?