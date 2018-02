Kiitos naishenkilö 18.2. autoit kaatunutta hiihtäjää Leppäveden jäällä, jos lenkillä tunnistat minut, ota hihasta.

Haluaisin kiittää

Lapsille iloinen ja onnellinen lapsuus. Maksan sen ilomielin. Ei saa eriarvoistaa.

Mummeli

Suvi Lindenin toimet Ugandassa ehdottomasti tutkintaan. Ja mitä nämä sopeutumiseläkkeet ovat?

Tämä juttu haisee

Takat oikeaan käyttöön! Ainoastaan lehtipuuta takkapuiksi, pihkapuilla pikeää hormia.

Takkamuurarit takaisin neuvomaan

Samaa mieltä Torssosen ja T. Mäen kanssa ettei Jkl voi olla paperittomien maailman sos. toimisto.

Köyhille ilmaiset lääkkeet

Jos ei rahat riitä lääkkeisiin ym. niin kannattaa esiintyä paperittomana ulkomaalaisena.

Paperit vaan uuniin

Onko ministerit kisoissa verorahoilla?

Kuka selvittää

Iisalmessa käy kauppa-auto kerran viikossa kylillä, josta kaupat on lopetettu. Olisi hyvä Pylkönmäellekin.

Keskimääräinen voisi järjestää..

Miksi Jyväskylässä on niin paljon kateutta ja tietämättömyyttä? Esim. opettajia haukutaan koko ajan.

Suomen Ateena ?

Hallituksen ”kyykyttämät” köyhät pitkäaikaistyöttömät saavat töitä ihan simona.

Hallituksen keinot pätevät

Miksi Keskisuomalainen on antanut 21.2. koko mielipidesivun perussuomalaisten maahanmuuttajavastaiselle propagandalle?

Lähes sivu

Miten oppisin niinkuttamaan? Tv:ssä kaikki osaavat.

Ikääkuin

Kenen puoleen voimme päivähoidossa kääntyä, kun meitä työntekijöitä ei kuunnella lainkaan? Yksi kerraan uupuu pois.

Ja sama jatkuu...

Kunta on hoitanut minua hyvin. En halua bisneslääkäreiden rahastettavaksi tukemaan veronkiertoa.

Ja terveydenhuollon alasajoa

Tässäpä apu työttömille firman voi perustaa esim. ”tullaaan aina auttamaan”uusi rek. nimi. Kela antaa starttia ja ei kun makoilemaan vaan.

Ent. malliin

Työtä vieroksuvien kannattaa liittyä työstä kieltäytyjien liittoon. Sellainenkin jo on.

Ja rahat puusta

Mitä kova palkkaisin kansanedustaja Lauri Ihalainen sai aikaan ministerinä? Työttömiä enemmän kuin koskaan.

SAK / SDP taantumus

Palokan järven hiihtoladulla jotkut kävelevät. Ihan muina miehinä/ naisina. Ladut pari kuukautta, kävelytiet vieressä koko talven.

Provosointia?

Kuka luottaa Englannin tiedusteluun: valehteli Irakista, saudien neuvonantaja Jemenissä... Sodat ja aseet kyllä.

Pakolaiset ei

Sipilä ja Terho eivät löydy mistään lähtölistoista, miksi valtion varoja tuhlataan tällaiseen!

Tane

Herätkää nyt antti rinteet äkkiä haukkumaan Sipilän hallitusta kun työttömyys on saatu laskuun eikö olekin mielestänne ihan hirveää toimintaa.

Hallitukselta

Kohta taas joku ilmastonmuutoshörhö kirjoittaa, että kovat pakkaset johtuvat ilmaston lämpenemisestä.

Että sillä lailla

On lapsen etu, kun hän on päiväkodissa vaikka vanhempi kotona. Siihen on aina syynsä. Uteliaat paheksujat miettikää vähän.

Hj

Hyvin on kansa saatu aivopestyä luulemaan että ay-liike on työllistymisen esteenä ja aktiivimalli ratkaisu työttömyyteen.

Sumussa eletään

Hah, hah: Muista että kateus vie kalatkin vesistä! 12 vuoden työrupeama takana. Abit juhlansa ansainneet.

Onnea elämään

Lintilä puhuu ”niin totta kuin osaa”. Ja Wallinheimo ”hautaa” Patrian seliseli-selvityksen.

Vapaaherra

Tiistaina TV lähetyksessä kansanedustajat painoi paikallaolo nappia sen jälkeen 50 % edustajista poistui omille asioilleen!

Aktiivista työskentelyä!

Älkää niitä rähjäreitä ja valetuomareita talohallitukseen valitko ilmaa pilaamaan.

Kyttääjät tunkiolle

Voi miten totta Pekko kirjoitti, ne sattuu syvälle sydämeen ja jää sinne, eikä rakkaus tule takaisin minkäänlaisella anteeksipyynnöllä.

Kokenut

Mikä pykälä 20.3.: Laillinen uhkaus on kun uhataan ulosotolla, jos esim. velka on maksamaton liian pitkään.

Olettaisin

Suomalaisten urheilijoiden olisi pitänyt ottaa edes puolet Norjan astmalääkkeistä jotta olis saatu kultamitaleita.

Mitalisade

Ikuinen sopeutus-eläke köyhien keppileipäjonot. Kyllä on maa mädännäinen ja korruptoitunut.

Kokoomuksen malli !

Kyllä on keltainen neste noussut Hirviniemen päähän. Ja näyttää siellä pysyvän.

Olis voinut kehittyä hyväksi

Kauppojen aukioloaikojen vapautus oli viimeinen niitti pienille kaupoille. Enää lapsiperheet ei joudu pakko-ostoksille saleen.

Niittaus

Huraa! Jo nyt on keksitty, että sosiaaliturva ei kannusta työntekoon. Kuinka tyhmiä meidän päättäjät ovatkaan olleet.

Työstä elanto

Hattu päässä syöminen on ihan ok jos on täitä.

Raid

Liittoutumattomuuden kannatus lisääntyi. Pressan vaalikeskusteluissa pääsi järki ihmisetkin ääneen.

Talkkari

Onko julkista tietoa ay-liikkeen hirmu verottomista voitoista, paljonko hyödynnetään uusien työpaikkojen hyväksi?

Vai jarru ja esto toimiin

Yle Jkl:ssä 30toimittajaa, ohj.36h/vko, josta 70% ”musaa”. Näitä Suomessa yli 400, Brysselissä 2-3!

Sipilöintiä

Nim. Maksaja: Samat ajatukset Huovisen motivaation puutteesta. Kassalle takaisin niin säästettäisiin.

Veromarkkoja

Onko Hirsjärvi selvittänyt moniko mamu tuli leveämmän leivän vuoksi?

Entä kustannukset?

Puolustusvoimissa aivan varmasti epäoikeudenmukaisuuksista kanteleva ”lynkataan” eli vaikeutetaan kaikin tavoin etenemistä.

Työssä

Älä tee liikkeissä näyteikkunaostoksia. Ole varma mitä ostat. Älä vertaa hintoja.

Seuranta

Jatkuvat lääketentit ovat puhdasta työpaikkakiusaamista hoitoaloilla. Uhkaillaan potkuilla ja palkan alennuksilla.

Onko tämä laillista

Laillinen uhkaus: jos et mene heti nukkumaan annan sulle ’masukutkutushoitoa’.

Kutkutettu

Mitä tehtävää on Osuuskunta Tradekalla? Ei enää kauppoja, ei hotelleja. Mihin käytetään vanhat jäsenmaksut?

Kuka kertoo?

Kiitos Ilja K. Komppaan sinua. Turha naisten räpiköidä miesten lajeissa kuten jääkiekossa.

Naiset omiin lajeihin

Ostivatko omistussalailua ajaneet Kok. poliitikot Patriaa Norjan lisäksi entä nyt Teliaa alihintaan?

Sisäpiirikauppoja?

Jos valittaisiin Suomen huonoin taloyhtiön hallitus niin meidän taloyhtiön hallitus voittaisi sen.

Varmasti

Huonolla hoijolla on pysäkit. Kivistön pysäkki on ollu kateissa jonkun aikaa onkohan kukaan kysellyt?

Wäyry

Ei lannistuta 21.2. tietynlaiset yrittäjät polkevat työntekijöiden oikeuksia. Esim lakisääteiset tauot.

Itse pidän työnantajan leivssä

Urheilumies E. Hynynen vertasi ihmistä oppivaiseksi eläimeksi. Käsittämätöntä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi.

Harri

Patrian neuvottelukunta 21.2., muista sinä kysellä Patrian metallimiehiltä, olisiko hyvä kun joku järjestäisi kauppoja.

Ja töitä?

Eipä taida päättäjät tietää, että useilla mamuilla yritys omassa maassa. Sos. turvalla täällä.

Siksi iloisia