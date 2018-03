Äänekoskelaisten yritysten hulevesimaksut mielivaltaisia.

Ei kannata täällä yrittää

Miten on mahdollista, että valtava sote aiotaan runnoa läpi vain yksinkertaisella äänten enemmistöllä,joka sekin on tiukassa.

Sutta ja sekundaa

Sähköautoilu on halpaa. Esimerkiksi Saksassa joulunpyhinä sähkön käytöstä maksettiin asiakkaalle, eikä ollut 1. kerta.

Ilmasta akkuun

Eivätkö lasten vanhemmat näe, mihin päivähoito on mennyt? Kuinka usein olet nähnyt, että hoitaja ehtii pitämään lastasi sylissä?

Avatkaa silmät

Peräkkäisillä aukeamilla reportaasit lentomatkojen päästömaksuista ja ahkerasta huvilentomatkailijasta. Synninpäästö saatu...?

Nojatuolimatkailija

Älylaiteriippuvuutta jo lapsilla (KSML 4.3.)! Kouluihin välitön älypuhelinkielto kuten Ranskaan. Saatteko puututtua tärkeisiin asioihin?

Hohoi päättäjät

Melkein joka vertailussa sanotaan et Suomi on paras tai lähes. Mihin se osaaminen on hävinnyt kun katsotaan eduskunta- ja lainsäädäntyötä?

Parastako?

Meidän kylältä lopetti kyläkauppa. Taxilla 25 km kauppaan tai naapurin kyydillä.

Ei joka päivä

Eivätpä sadat ihmiset keräänny toreille puolustamaan suomalaisia vanhuksia!

Hävettää olla suomalainen

Sairaanhoitopiiri voisi järjestää työterveyshuollon sekä perus-ja erikoissairaanhoidon. Kelan kautta rahat ja valvonta.

Helppoa

Lepomäki oikeassa, nykyinen sote toimii ja lääkäriin pääsee. Aikalisä koko sotelle, 2 vuoden tutkimus asiantuntijoilta.

Kannattaako koko muutos

Älä välitä mistään, mitä joku toinen sanoo jostakin toisesta. Arvioi jokainen ja kaikki itse.

Hyvä neuvo

Alkoholilaki tuli voimaan. Suomi ei kaatunutkaan, meistä ei tullutkaan rapajuoppoja! Onko meillä sittenkin omat aivot?

Vai mitä ”kansanedustajat?”

Ei Hakkarainen kovin kipeä ole kun ajelee Konginkankaalla asti moottorikelkalla.

Nähty Nesteellä kelkkoineen

Ovatkohan talouskasvu, työpaikkojen lisääntym., ihmisten luottamus kasvuun oppositioänkyr. ansiota?

En usko

Päättäjät vähävaraisten vanhusten asialla. Kiljua saa nyt tehdä ja juoda vapaasti.

Pyhtyä lotusta

Soten kehittäminen alkaa vasta käytännössä. Puheista tekoihin päättäjät. Maakunnissa tehdään töitä ison muutoksen kanssa.

Teot ratkaisee

Demari Backman lopetti läänit, tilalle kaikenmaailman ely-keskuksia ja kohta maakuntia. Missä luvatut säästöt?

PA

Miten on mahdollista, että metsäkänalintujen pyyntiä aiotaan pidentää. Sukupuuttoonko tapetaan?

Uskomatonta

Demari 4.3.: Luusereilleko tuet ennemmin kuin lapsille, joissa on tulevaisuus? Voi tuota kateuden määrää.

Mummi

Näyttää siltä, että kaikki työmarkkinajärjestöt ja puolueet ovat yhtä ahneita.

Humu

Belgiassa 3 hallinnollista maakuntaa ja Ranskassa 18. Mihin piskuinen Suomi tarvitsee niitä 18? Kepun vallanhimoa tyydyttämään.

Maksaja

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtajaksi Mykkänen ja jäseniksi mm. Helle, Kiuru, Orpo, Puska, Sipilä ja Lepomäki.

Vaikeneminen kultaa

Sydämellinen kiitos Sinulle ihana ihminen joka toimitit Vaajakosken ABC:lle unohtamani laukun henkilökunnalle.

Jumalan siunausta