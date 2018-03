Avoimia työpaikkoja? Laskekaa kuinka monta samaa ilmoitusta mol:ssa! Ja rekryfirmoilta ei todellisia paikkoja.

Tilastoharha

Nimim. Ja kaaos vain pahenee. Ei pahene.

Juuri siksi tulee sote

Nuorisokodin huoltoliikenne huonosti suunniteltu, isot kuorma-autot tukkivat liikenteen, kapea tie, ohi ei pääse.

Allu

Lääkäreille yleiskorotus 2,55% (hoitajat 1,25%), seur. yleiskor. 2,1% (hoitajat 1,2%), paikallinen kertaerä 9,2% molemmille kk-palkasta.

Eli aikamoinen ero!

Seuraavissa pressavaaleissa ovat vastakkain Väyrynen ja Vapaavuori. Kumpi voittaa?

VtaiV

Netin riskilaskurin mukaan ”BMI 37. Olette jonkin verran alipainoinen, olisi parempi olla normaalipainoinen.”

Sitten lihotusohjeet ö

Kuhmoisten lääkäriltä osuva kirjoitus 13.3. populistikansanedustajan lobbaamasta sote-katastrofista.

Peltomyyrä

Ökyeläkkeille katto. Kaikelle ökylle ökyvero.

N.Y.T nyt heti

Hyvä kirjoitus Jyrki Järvinen. Kalmarin on hyvä tietää, missä lakia säädetään! Sote ei ole hanskassa.

MaTe

Verohallinto valvoo tulojamme, kun itse antaa kyseenalaisia ohjeita työntekijöilleen ja maksaa epämääräisin perustein koulutuspalkkioita.

Hilkka

Sinfonia ja Jazz eivät kohdanneet, sinfonisessa jazz-illassa. Onneksi se olikin ”The One and Only”!

Now or Never

J. Palmu (10.3.). Ahneus, itsekkyys ja moraalikato ovat olleet ja ovat edelleenkin yhteiskunnan tuhovoimat.

McK

Vehviläinen ei sanonut, kuten lyhyissä kerroit. Miksi et pysy totuudessa. Uskotko itse omiin valheisiisi?

Kuullun luulemista

Rekka + kaikki autoilijat, asteikolla 1–10 mielipide Äänekosken kesk kiertoliitt.”ympyr”?

Kysyn vaan?

Sotekortillako pelaat. Eduskunnan työterveys ei palvele ko. asiassa. Ei Kalmariakaan.

Ox

Jkylän vanhusten huollosta ja hoivasta vastaaville ”pomoille”, eikö teitä hävetä kertoa missä olette ”töissä”, niin huonoa jälkeä!

Kata

Eikö sais koirankoppia Vasarakadun puolelle: Lidl, Seppä, Prisma ja keskikaupungille?

Kiitos jo etukäteen