Hyvä, että Wallinheimo on totuuden torvena. Jääkiekkoväkivalta on lähtenyt lapasesta. Haittaa lajia.

Peleissä käynyt

J. Hesso nuori ja ehkä sinkku. Hänellä aikaa tehdä hakemuksia monta tuntia päivässä. Monella kotityöt ja perhe.

Eivät ole laiskimuksia

Maksaja: maataloustuet maksaa EU, ei Sipilä.

Ota selvää

Suurenmoista Äänekosken teatteri! Kiitokset ohjaajalle Sopraanolle Pianistille ja koko tiimille! Teitte loistavan työn.

Seniori Jämsästä

Räsänen ja muut tollot koko ajan kieltämässä jotain. Voisitteko tehdä palveluksen ja kieltää Suomi-rap ”musiikin”?

Hirveää

Ei asiakkaita 14.3. puhuu potaskaa. Kyllä Sepässä/kauppa käy ja kuhina. Joka kaupassa ja päivissä hiljaiset hetkensä. Käyn 4 kert. vk:ssa.

Hj

Kansalaisaloite ja Mauri. Nyt Mauri juokse järveen jo!

Kepu pettää aina

Olisi kohtuullista, jos koko tien lumia ei aurattaisi vain oikeanpuolisten pientalojen liittymiin. Tasapuolisuutta aurausvallien kolaamiseen.

Onko mahdotonta?

Kiitos Marika Visakorpi ja Hannu Suni Tukiviidakosta perusturvaan 14.3.

Järkevä ehdotus

Vanhemmat, ei pienokaisenne ole mikään pehmolelu, jota voi mielin määrin ”heitellä”. Nähty on, että vammoja saa näinkin.

Pientä rajaa

Kolmikulmaan halli pienine myymälöineen ja eteen tori!

Loistava ehdotus

Autoverosta maksetaan pyörätiet. Pyörille käyttövero, ostovero, katsastus, ajokortti.

Ei vapaamatkustajia

”Valtavaan” pyöräilybaanastoon kyllä löytyy rahaa,mutta tarpeelliseen Palokan kiertoliittymään ei.

Autoilijoita tylytetään

Akkujen kestoikä 3–5 vuotta. Kuka ostaa käytetyn sähköauton?

Kalliiksi tulee

Perustuslain mukainen tasa-arvo ei toteudu vain helsinkiläisiä hyysäämällä.

Maalaisjärki

Aa että eläke taas nousi, talous nousee.

Hallituksen ansiota

Viikko lumentuloa eikä aura-autoa näy. Toista se oli, kun oli maalaiskuntalainen.

Jos tuli lunta, tuli aurakin

Onko tilastoa montako ammattityötöntä elää 40 eritukimuodolla Finlandiassa?

Hauska tietää

Hakkaraisen Audi maksaa n. 35 000e. Saman maksaa duunarin Skoda.

Kateuttako

Ei asiakkaita Sepässä höpö, höpö. Lauantaina 10.3. kaikki ravintolat niin täynnä, ettei yhtään pöytää vapaana.

Lisää pöytiä

Miksei Seppälästä rakenneta kaupunkimaisempaa, myös asuntoja?

Onko unohtunut

Kepusakki tappelee jokaisessa Keski-Suomen kunnassa. Malli on haettu Kinnulan kitisijöiltä.

Jäkäti jäkäti

Lisää vain ulkomaisia asuntosijoittajia Suomeen ”Kelan tuelle”.

Tukki

Kyllä ei demari hirrestä ja puusta mitään tykkää rakentaa Saarijärvellä.

Lobbaus

Joku alkaa olla heikoilla, kun pitää alkaa myrkytellä ihmisiä.

Yes

Jyväskylän päättäjät vihaavat autoja. Nyt aikovat poistaa 26% Puutarhakadun pysäköintipaikoista.

Vielä voi valittaa

Hankasalmelle kunnon tk-sairaala takaisin! Nyt Kyllössä aina osastollisen verran hankasalmelaisia, pahentaa potilasruuhkaa.

Vielä entisestään

Russofobia on terveellinen tauti. Toivottavasti mahdollisimman moni saa tartunnan.

Ollaan varuillaan

Hyvä kun vanh. konst. Toni Norppa 13.3. sanoi suoraan, millaisessa hometalossa poliisit työskentelevät. Suuri kiitos sinulle ja voimia!

Sairastuneen läheinen

Ovelta ovelle kauppiaita käy monta kertaa viikossa. Kauppaavat melkein väkisin. Miten näistä pääsisi eroon?

Hermot menee

Loot: Abraham oli Urista kotoisin lähti sieltä 2100 eaa!

Ei juutalaiset !

Voisko joskus kuvata törkeitä näkyvissä olevia tatuointeja vähän vanhepina kun on jo kurttuja sielä täällä.

Kannattasko harkita

Voisko Linkki kulkea edes 1pv/vk meno-paluu-kauppamatkan Vaajakoski–Seppälä.

Autottomat

Ansiosidonnainen on kuin mikä tahansa vakuutus. Jos et ole valmis siitä maksamaan, et saa korvauksiakaan. Ja töitäkin pitää tehdä.

Ei loisille!

Käräjäoikeuden sihteerit: jos ette osaa vastata asiakkaan kysymyksiin, ohjatkaa puhelu osaavalle!

Vähintä mitä voi tehdä

Missä kepun nuorisosäätiö; siellä poliisitutkinta. Mitä tekee Sipilä?

Kuka pettää, taas?

Hiiteen pakotukset. Krim liitettiin room., tataarien ym hallusta Venäjään 1783. Hrutshev liitti Ukrainaan, oli sieltä kotoisin. Venäjä otti takaisin.

Fakta 2001

Meille Pylykölle tullee kauppa. Kiitosta vaan teille kaikille, jotka meitä pylykkösiä haukuitte.

Ootte niin viksuja

Kuinka kommunistisissa maissa voi olla upporikkaita ja rutiköyhiä?

Vasemmistolainen

Kerrankin lehdessä avartavaa tietoa sisällissodasta. Hissan opet leperteli ihan muuta.

Mari

Sotesta vielä kuka osais kertoa, mistä palvelusetelin saa? Toiseksi mitkä on kustannukset? Näistä hallitus ei osaa kertoa.

Sairas

Vaimo k.12.6.2017, voisiko päivittää myös puhelinkauppiaille? Edelleen kysytään.

Pekka

Kun Helsingin herrat päättävät keskittää suuriin ostosparatiiseihin niin pikkupuodista tehdään kannattamaton jos se ei sitä jo ole.

Ja kauppaa ei enää ole

Li Andersson on umpikommunisti. Verot tappiin, yrittäjät riistäjä/ veronkiertäjiä ja valtio hoitaa ihmisen kehdosta hautaan.

Ei kiitos

Miksi Jyväskylän ja Laukaan pojat edustivat SM-viestissä Jämsänkoskea eikä Jyväskylää? Rahako ratkaisee seuran?

Onnittelut hopeasta

Miksi YIT ei ole korvausvelvollinen tekemästään surasta? Asun YIT:n rak. talossa. Aikapommiko?

Kuluttajansuojalaki

Nim. Etteikö mitään aikaan. S.W. sopi Orpo(pojan) kanssa merkistä milloin Sinuhen on kyselytunnilla passeli aika naurahtaa.

Suurten tekojen mies!

Mikromuovit-keskusteluun: Lampaat on eläinsuojelullisista syistä kerittävä vähintään kerran vuodessa, muuten eläimen terveys vaarantuu.

Villat kaatopaikalle??-

Kohta ei uskalla mennä enää metsään kun puun takaa saattaa ilmestyä David Attenborough tekemään minusta syväanalyysia.

Davidia jo liikaa tv:ssä?

Loot. Pitäisikö suomalaisten muuttaa takaisin Volgan mutkan taakse?

Jenkkien Eurooppaan? Jne, jne

Eero Ylitalo paras kuntajohtaja Kyyjärvellä surullista, kun kävi näin.

Kaivaten joukko kyläläisiä

Muovia maailman merissä. ”Jos me jatketaan tähän tyyliin..” Eikö olisi oikeampaa sanoa:

Jos HE jatkavat siihen tyyliin

Poliisille lisää miekkatakseja. Pääsevät liikkeelle sieltä homeen pesästä notkumasta oikeisiin töihin.

Sinne missä rikollisuus rehottaa

Vaikka jokainen 68451 avoinna oleva työpaikka täytettäisiin 285837stä työttömästä, jäisi jäljelle yli 200000 työtöntä.

Loput rang.leirillekö

Eikö säätiöiden (KSLM, 13.3.) ja yritysten johtoon löydy enää rehellisiä ja osaavia henkilöitä.

McK

V.K. Norppa. Syylliset vastuuseen. Rikollinen jatkaa niin kauan kun jää kiinni.

Oikeutta sairastuneille