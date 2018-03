Aja sinä Mauri kansanedustajille lyhempiä lomia, että kerkiätte hoitaa kansalaisten asioita.

Äänestäjä

Sokean saa häätää asunnosta? Mutta huumehörhö vuokralainen saa rikkoa ja pilata asunnon eikä saa häätää pois?

Missä mättää en ymmärrä

Esimies nousiko pissapäähän ylentyessä?

Soveltumaton

Jos ei muuta huolta tai valitettavaa, niin Sepän kauppakeskuksen hiljaiset hetket!

Voi tätä huolen määrää

Siellä kommunistimaissa toiset ovat vähän tasa arvoisempia. Kyllä sosialismi on mukavaa.

Pertti

Ota selvää, maataloustuet kustantaa veronmaksaja. Suomen tuista 60% kotim. ja 40% Eu- tukea. Tarkista myös sisälukuasi.

Maksaja

Eivät ole laiskimuksia 17.3. Miten ehtisi käydä töissä jos ei ehdi tehdä hakemuksia työttömänä?

Kotityöt ja perhe silloinkin

Venäjää on syyllistetty ja painostettu. On mahollista, että on tehty V:n syyllistämiseksi.

Näytöt?

Päivi Varakas 16.3. Invataksissa on takana hissi. Ei ole kynnyksiä ja kuljettaja auttaa tarvittaessa.

Kuljettaja

Ylivoimaisesti suurin syy toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen on laiskuus!

Opettaja

Sain kipupolille ”kiireellisen ajan”. Olen nyt 8 viikkoa odottanut sitä kiireellistä aikaa?

Välilevyt

Vaikka Toivakka mainostaa itseään luonnonläheisenä ja rauhallisena, en silti suosittelisi tänne muuttamista.

Ei mitään rauhaa

No mikä se tää sote nyt sitten on, sekö kun valelääkäri Laiho määrää lumelääkettä virtuaalisairaalassa ollessaan lusimassa?

Yskittää

Lukekaa päättäjät monta kertaa 16.3. Päivi Varakkaan tosi teksti. Päätökset huolella on hyvä asia.

Kokemusta on

Onkohan sisällissodan julmuuksilla yhteyttä luokkasodalta vaikuttavaan koulukiusaamiseen Jämsässä? Olisi sovinnon aika.

Luokkasotavammoja

Seppälään elokuvateatteri ja uimahalli.

T

Kasvatusalan ammattilainen ei osaa opettaa lapsilleen sosiaalisuutta eikä suvaitsevaisuutta.

Huolestuttavaa, aina joku kärsii

Samaa mieltä Seijan 15.3. kanssa. Lyseosta taidemuseo. Keskusta elävöityisi ja kaunis rakennus saisi arvoisensa elämän.

Herätys!