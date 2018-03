Mikset hanki tuolinjalkoihin huopalappuja vaan jyräät niillä että koko talo raikuu.

Välinpitämätöntä

Maamme metsät tuhotaan huijarimetsänhoitajien väärien ohjeiden mukaan.

Toppia

Sote ja valinnanvapaus tulee kalliimmaksi kuin nykyinen. Tulette näkemään, jos tämä sumutus toteutuu.

Jalo

Mikä sopeutumiseläke? Millä perusteilla sen ansaitsee? Mitä nämä hakkaraiset on sen eteen tehneet? Riettailusta näköjään maksetaan.

Sirkka

L. Huhtasaaren gradu on varmaan ok kun Yle, Mtv3 ja maakuntalehdet on hiljaa. Eikä poliisi löydä hänen ikkunan rikkojia.

Sitten millään

Miksi vero pitäisi poistaa sellaisesta tulosta, jota saaja ei ole edes ansainnut.

Perintövero

Lapsilisästä perhelisä kaikilla on asunnon hankkiminen puhtaanapito ruuanlaitto.

Tasa-arvoa jokaiselle lapsiperheelle

Suomalaisten hyvä valtio on pistetty raunioiksi nykyhallituksen toimesta. Kansa näkee nälkää kuin 1700-luvulla.

Isoviha

Riistakeskuksen tulee kieltää tulevan syksyn sorsa- ja kanalintujen lahtaus.

Kanta kasvuun

Supi on rauhoitettava. Sorsia ruokintapaikoilta ja puskien takaa kyttäävät lintukannan pahin uhka.

Pum ...

Eipä tarvi ihmetellä nuorisotyöttömien määrää kun näitä korvaamattomia erikssoneja riittää ja riittää....

Tilaa nuorille

Nuoret ehkä juovat vähemmän, mutta asenne muihin päihteisiin on entistä myönteisempi. Tämä ongelma tulee vielä räjähtämään käsiin.

Tosiasia

Jos perii esimerkiksi tädiltään 100 000e maksaisi veroa 50000e. Hyvä potti jäisi helposti saatua rahaa.

Tuntuisiko vaikealta?