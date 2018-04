”Mie tuun” kamppanjaa minäkin kannatan! Positiivinen, hyvä!

Mummi 78v.

Hyvä Ilkka, mainio tunnustus HIFK:lle 29.3. lehdessä – kerrankin.

En gång HIFK alltid HIFK

Millaista tietoa on saatu sote-kokeiluista? Haluaako kansa valinnanvapautta?

Vastauksia?

Haloo,haloo, kyllä rällätään vaikka minkä rakentamisella, mutta rahaa ei ole ruoka-apuun (KSML 29.3.).

Lukekaa

Ei ollut v.1940 sodassa kuulosuojaimia. Nyky armeija lastentarha.

Pum pum

Supisuomalaista yöelämää: kaupat ja kapakat auki öisin aina.

Kiitos Juha ja Timo

Kumpi teko on julmempi? Laittaa toukkia naisen iholle vai saattaa mies median raadeltavaksi ja tuhota hänen uransa?

Ken tietäis sen

Pitkäaikaistyöttömät rauhaan! Työtä jo takana 37 v. En jaksa enää!

Töitä nuorille

Kiitos päätoimittaja Mervola 27.3. ”Kenttäoikeudet jakavat tuomioita..”

Jussigaala kidutus

Virpi Salmi 29.3. Et sitten ymmärtänyt höykäsen pöläystä P. Mervolan kirjoituksesta – kiihkoilusi takaa.

Meetoolasit pois päästä

Krimissä amerikkalaisia kiinnostaa Sevastopolin laivastotukikohdan valtaaminen, suora yhteys Venäjälle sekä Mustanmeren öljyvarat.

Strateginen asema

Aktiivimalli leikkaa Kelan laskelmien mukaan työttömiltä 3,5 milj.e/kk. Säästö voitaisiin laittaa yritystukiin.

Tasa-arvoinen Suomi

Miksiköhän Putin niin suosittu, vaikka Venäjällä ei oikein pelitä muut kuin ohjukset?

Kaatopaikka

Varhaiskasvatus kuuluu kodille ja koululle niinkuin ennenkin. Ei 5-vuotiaana kouluun, lapsuus kuuluu elinkaareen.

Mikä päättäjiä vaivaa?

Exodus: Matka jatkuu – ja oma näkökantani koki rajun muutoksen.

Ollaan inhimillisiä

Kovaa vaalipropagandaa Sinisiltä vastoin hallitusohjelmaa.

Entiset vaalilupaukset syöty

Törkeä vaalitemppu Terholta Louhimiehen lynkkaustilaisuudessa.

Tympeää

Älkää missään nimessä luopuko öljylämmityksestä,sillä se tulee kaikkein halvimmaksi.

Kaikkia kokeillut

Kaikilta henkilökortin hakijoilta 15 v. sormenjäljet ja dna talteen. Ennalta ehkäisee rikoksia ja säästyy tutkinnasta miljoonia euroja.

KöyhäR

Ihmisille vastuu omista tekemisistään oli aikuinen tai lapsi. Mitään ei saa vaatia. Kaikki on yhteiskunnan syytä.

Syy yksilössä

5v lapsen paikka kotona. Lapsuus jää ilmankin liian lyhyeksi. Rumba alkaa nyt jo liian aikaisin ja kestää eläkeikään saakka.

Lapsi raukat

Lumienkelit kevätsiivoaa varastojaan! Voi miten kirkkaasti aurinko paistaa ja iloisesti linnut kevättä laulaa!

Elämä on ihanaa

Niinistö lähetti Putinille surunvalittelut heti Siperian tulipalon jälkeen. Medialta ”unohtui” asiasta uutisoiminen.

Miksi, miettikääpä

S. Huoviselta ja L. Ihalaiselta virhearvio kitistä väittämästään Mervolan ”virhearviosta”, populismia.

Sananvapaus kunniaan

Vapaaherralle tiedoksi: Kaupunki myy tontin 18 milj e:lla perustettavalle yritykselle, jossa kaupungin osuus n.30%.

Voitolle jää

Kulttuurikaupunki Jkl? Laittakaa homevaroituskyltti Vanhan Lyseon ovelle. Muuten maksetaan töhryilijöiden sairaseläkkeetkin.

Näin Ateenassa

Todella suuret kiitokset Laukaan terveyskeskukselle joustavasta ja ihmisläheisistä palvelusta!

Influenssapotilas

Alkion hengessä Uuraisilla. Työntekijöille 1,25% korotus, herroille 10–20% palkkaa lisää.

Kiinteistöverolle katetta

Jämsänkoskella teatteria vailla vertaa! (Tapaus Isomäki-From) Reijo Ahosen upeaa näyttelijätyötä ja R. Hakolan upea ohjaus.

Vaikuttunut

Nimimerkki ”Taas meitä huijattiin”, olet nähnyt juopon unta lonkeron hinnasta.

Heh,heh!

Uudessa Nova-sairaalassa ollut jo ensimmäiset vesivahingot.

Sama meininki jatkuu

Mihin jäänyt Jyväskylän kaupungin kuntouttavassa otteessa vanhuksen ulkoilu?

Apuvälineet käytössä

Hei Liikuntapääkaupunki Jyväskylä. Talvi ei lopu, pyydän: sulattakaa Vehka 1. Futis- Junnuilta loppuu kentät!

Yst Tommi-Jojo

Mervola kirjoitti asiaa Jussigaalasta. Synnitön heittäköön 1. kiven! Mitenkään vähättelemättä väärää käytöstä. Onko anteeksiantamusta?

Mitoo

Talouden nousu alkoi maailmalta, odotan milloin Sipilä kumppaneineen toteaa, että heidän ansioitaan sekin oli.

Vaatimattomasti

Jyväskylän poliisitalon sisäilmaongelma johtuu rakennusaikana sateessa kastuneista eristevilloista.

Ohikulkija

Tätäkö sd ”miituu” kampanja on! Jussi gaalassa naisilta julma ja armoton ajojahti Aku Louhimiestä kohtaan.

Ja ministeri mukana!

Kaikista ei ole johto- ja esimies tehtäviin. He usein syyllistyvät työpaikkakiusaamiseen.

Työpaikkakiusattu

Sossujen touhua (28.3.), ei kaikkien 5 v lapsien äidit voi olla kotona; järjetön ajatus.

Töissä

Kiitos hienosta Jyväskylän musiikkiluokkien 50-vuotisjuhlakonsertista, oppilaat ja opettajat. Teette upeaa työtä suurella sydämellä.

The show must go on

Rättikaupalla menee huonosti. No, pudottakaa intialaisten työorjien palkkaa vaikka 50 senttiin kuukaudelta.

Alkaa voitot taas virrata

Isä istuu neuvolassa hattu päässä, törkeetä. Miten hän opettaa pojalleen käytöstapoja? Opettakaa neuvolassa isiä.

Hyvät tavat kunniaan

Demareiden hätää kuvastaa se että pitää monen henkilön ja tahon kumota Mervolan ajatuksia.

Ja vist

Miten käsitellä vihan tunnetta?

Kaikki kulmat

Vainoharhainen pahansuopa narsisti ei voi ymmärtää, että joku voi toimia vilpittömästi ja hyväntahtoisesti ilman ilkeitä tarkoitusperiä.

Vieras tunne

Miesten pitäisi ymmätää se asia, että norm. ystävällisyys esimiesten ja työkavereitten kanssa ei tarkoita, että kaiki on sallittua.

Kemia

Palkkatuki, 2x3kk työkokeilu samaan paikkaan yhdelle ja toisille ei te-keskuksen luvalla. Miksi.

Ihmettelen kovasti

Kiitos kaikille upeasta konsertista. Kuoro valloittaa maailmaa mutta musaluokat pelastaa sitä! Kriitikolla anteeksipyynnön paikka.

Vaikuttunut

Käyttävätkö miespoliisit irtoripsiä? Sellainen ilmestys saapui paikalle kun mökiltäni oli varastettu tavaraa.

VAU!

Muistatko vielä hokeman: kaikki pelaa? Nyt naiset pelaavat tosissaan kansainvälisestä menestyksestä.

Ei kuulu pihaustakaan entisestä

Oikeudenmukaisuutta on se, että jokainen saa, mitä hänelle kuuluu.

Cogito, ergo sum

Krimin historian lyhyt oppimäärä: Katariina Suuren aikana 1783 Venäjä vasta valloitti Krimin!

Ei ole ollut aina Venäjää

Ajaisin potkurilla mutta hiekotus on paksua pyöräilijöitä varten ja kesäksi taas säilötään lunta eli hiihdetään heinäkuussa.

Potkurimummo

Ehkä Joutsankin valtuutetut nyt ymmärtävät, mitä merkitsee lainan takaaminen.

Miljoona meni

USA ”näytti toteen”: Irakissa kemiallisia aseita. Ei löytynyt. Kaikki todisteet valhetta. Todisteet Englannin myrkkyhyökkäyksestä?

Faktat nyt pöytään!