Just opin syömään hyönteisiä ja nyt ne jo loppuu linnuilta. Fiksut vihreät, millä tuon kuvun täyttäisi, jotta ei toisilta riistäisi?

Piikkilanka

Hallituksen toiminta on kuin laulussa Orpopojan Valsista: ”Onnestani unta nään”

Köyhä eläkeläinen

Sanokaa nyt latinaa osaavat, lausutaanko Via Crucis todellakin Krukis?

Ottaa niin korvaan

Kamala kauna on Hilkalla Sipilää kohtaan. Minulta Sipilä ei ole ottanut mitään vaikka eläke on 950e.

Elämä on ihanaa

Maakuntavaalien ehdokkaat eivät tiedä tulevaa vastuutaan. Äänestäjät vielä enemmän ihmeissään. Aikaa vain puoli vuotta.

Hölmöläisten touhuilua!

Kuka haali kaikki kruununraakit pelaajat JYPpiin kesällä 17?

Oliko Virtanen yksin syyllinen?

Seuran, joka järjestää isoja tapahtumia, olisi suunniteltava kaikki paremmin. Talkoiden aikataulut ei toimi, kiitosta ei ikinä.

Ilo

Someaddiktismistä tulossa seuraava kansantauti?

Marsa

Nämä siniset hakee tukea muista puolueista. Kuka enää uskoo äänestäjiensä/puolueensa pettäjiin?

Ruskea kielipuolue

Nyt kun kaup. suorittaa noita yhteisiä virkistysalueiden raivauksia, tajutkaa olla istuttamassa niihin omia kukkianne.

Jookos?

Ehkä JYPin kausi päättyi koska hallissa aloitettiin kaljatarjoilu jota A. Wallenius kutsui ainutlaatuiseksi katsojakokemukseksi.

Kuka tietää

Paas laettaen 5 v. > on hyönteis./sirkkoja luonto täynnä Suomessa.

Hyvää ruokahalua

Keskustalla ja Juha Sipilällä ei ole osuutta työttömyyteen, joka syntyi Holkerin ja edellisen hallituksen aiheuttamana.

SDP vastuuseen

Sepän parkkihallista autoilijat poistuvat pysähtymättä, Stop-merkkiä ei tunnisteta, ei lauantaina ainakaan.

Joka toinen ajoi pysähtymättä

Bändärit eivät ole/olleet viattomia uhreja, vaan moraalittomia kevytkenkiä, joiden turha itkeä ”kunniansa” perään!

They not too

Siniset rintarottingilla erosi perussuomalaisista. Onkohan kurat housussa kun nostetta ei olekkaan ja etsivät porvareista vaaliliittoa?

Ei hyvältä näytä

Sijaiskotiin ja laitokseen sijoitettuja nuoria tulisi kuulla. Mielivaltaiset ohjaajat pois.

Nuoria kuunnellut

Käsit.museo ei ottanut jahjoituksena Wanhaa ryijyäni tilanpuutteen vuoksi.

Lyseon tiloille tarvetta

Kaksoisagentin kotoa löytyi hermomyrkkyä. Olisiko mies itse tuonut ainetta Venäjältä brittien tutkittavaksi?

Altistunut vahingossa?

Vaaliteema, tee kansalaisaloite. Kaikilla oikeus kotirauhaan.

Pärinälle stoppi

4-luokka, ruotsia ei tarvita. Opettaja vois miettiä, miksi suomea ei osata, kun asutaan Suomessa tai Ruotsista käydään täällä. Lastenko asia.

Epätoivo

Ei vihalla rauhaa saada, väkivalta ei oikeutta tuo. Oli tyhmää ja sangen vaarallista Suomen yhtyä EU: ym. Venäjä-pakotteisiin.

Tämäkö kehuttua diplomatiaa?

Onnellinen Laukaa 3 viikkoa kun saa lääkärin soittoajan.

Jussi

Kulmala, älä uikuta. JYPin CHL -mestaruus ei syy jatkosta putoamiseen. Henkisesti vahvemmat ja voitontahtoisemmat hesalaiset vaan voittavat.

Tunnusta totuus

Uudet säännöt. Noitavainoaikaan kade saattoi syyttää. Todistusvelvoite syytetyllä.

Vanha sääntö

Ruotsissa osataan Englantia joka paikassa. Ja Suomea. Kävin 12 vuotta siellä messuilla. Kertaakaan en tarvinnut ruotsin kieltä.

Englanti

Kristinusko, kun sanomaan perehtyy, vie vapauteen ja elämän syvään tarkoitukseen. Huumeetkin jäi.

Kiitän!

Aktiivimalli.Toimeentulotuki korvaa pudotuksen-olkaa työttömät huoleti, kääntäkää vain kylkeä.

Maksumies

Erikoista, että presidentin vauvasta ei ole näytetty kuvaa kansalle, eikä kerrottu edes nimeä.

Outoa

Etupäässä keskenkasvusten puolue vihreät ajaa rajoitteita ja lisämaksuja ihmisille.

Vaarallinen puolue

Tarkoittaako nyt todennettu auringon aktiivisuuden hiipuminen ilmaston lämpenemisen ”perumista”.

Se on iso asia

Hyvinpä on Suomen kamana valmisteltu sotatantereeksi. Metsät on kaadettu, kivet on murskattu ja haudat kaivettu valmiiksi.

Nato kiittää

Keskisuomalaisen pääsiäisajan tärkein aihe:Udmurtia! 8 sivua! Pääsiäisestä jotain pientä. Tärkeysjärjestys tämä.

Sanomatonta

Paperinen veroilmoitus. Olkaa tarkkana, että ilmoitus menee perille ja että se myös todella löytyy verottajalta.

Kokenut

Saksan hallitus varautuu korkojen nousuun. Kepuli Sipilä ottaa lisää velkaa. Yhden % yksikön nousu on reipas miljardi.

Maksajan paikalla

Maksan omaiseni hoidosta, hoitamassa liki 70v. mummo, kenen vastuu?

Ahneus huipussaan

Kansanedustajat, tuntekaa vastuunne ja kaatakaa sote.

Ainoa vaihtoehto

Paperiteollisuudessa ainakin palkka maksetaan osaamisen mukaan! Ei väliä onko nainen vai mies!

Sinulle Jalo tiedoksi

Jari Sillanpään turhaa yrittää kalastella säälipisteitä. Tosi miehet tekee jotain, eikä vongu.

Omat valinnat

Sinä huonokäytöksinen mies. Olit hiihtomaalla sunnuntaina suksilla. Me leidit oltiin kävelysauvojen kanssa.

Häpeä sanomisiasi!

Pohjolan upea hyvinvointivaltio revitään pala palalta rikki; yhteiskunta turvaton ja sekaisin. Ehkäpä siitä Hilkan ja monen muun huoli.

Hoh hoijaa itsellesi

Arkkipiispa Kari Mäkinen ei ole oikea kristitty. Uskonnolliset fraasien takaa paistaa feikkipappi. Huomaan eron.

Uskossa kun itse olen

SDP ja v-liitto vastusti p-lautakunnassa 4.9. 2014 eriävällä mielipiteellä Säykin terveysaseman säilytyspäätöstä.

Nyt tärkeä säykkiläisille

Aktiivimallilla saadaan työmarkkinoiden käyttöön halpatyövoimaa, josta yritykset voivat ottaa kiireapua!

Hyvä juoni!

Vähintäänkin omituinen on seuran johtokunta joka pistää EM-valmentajansa ulos.

Katsokaapa peiliin