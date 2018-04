Onko oikeasti joku bemarimiehelle kateellinen?

Mersu 2018

Rinne pelkää jo, että työttömät loppuu kun aina palkataan lisää, on ne huolensa kullakin.

Hyvä hallitus

BMW 530, vm-16 (21.4): puskurissa roikkuminen ja kadehtiminen 2 eri asiaa. Älä yleistä.

Kadehdin jotain ihan muuta

Elämää suuremmat kiitokset: Jani Kallionsivu Pylkönmäki, ja Killin Kaupan pitäjä Killinkoskelta. Meijän kauppa pelastu.

Pylykönmäki ellää

Taitaa tulla kesä ja loppua koulut kun pennut irvistelee pihoissa.

Ohikulkija

Höpöhöpö Kaarina 22.4.! Valinnanvapaus on sitä, että voit valita, menetkö yksityiseen vai julkiseen tk:een. Et voi suinkaan valita lääkäriä.

Palvelu samalla hinnalla

Öljyä vuotaa veteen ja odotellaan asemakaavan hyväksymistä, ennen kuin voidaan mitään tehdä.

Mikä hölmölä tämä onkaan!

Kaarina 22.4., sekoitat yksityisen lääkärin ja yksityisten terveysasemien tk-lääkäripalvelun. Et voi valita ketä tahansa yksityislääkäriä.

Yksityinen

Kuules Hukkaputki. Eläkeläisen as. tuki vuokrayläraja on 620e. Jos tulot pienet saa as. tukea vaikka olis kolmio.

Näin on laki

Lue Hukkaputki 22.4. asumistuen perusteet ennen kuin esität typeriä mielipiteitäsi.

Hj

Kiitän herrasmiestä, joka 12.4. noin klo 15.45 auttoi Köhniönkadulla kaatuneen iäkkään naisen lääkärihoitoon.

Huolenpidosta kiitollinen autettu

Kilvettömiä, valottomia kulkupelejä Vaajakosken katukuvassa. Vanhemmat ei välitä, poliisia ei kiinnosta.

Jytkyä odotellessa

A. Sandelin kiertelee totuutta. Keskustan kerrostalojen pihojen pysäköinnin käyttöaste on yli 95%.

Autoilija

J. Laakso (vas.) myöntää virheensä mutta normaali käytäntö.

Totta