Miksi Jkl vihaa vammaisia, vanhuksia, autoilijoita? Miksi sote-työntelijät maksavat omilla rahoillaan parkkisakot?

Pys.paikkoja ei ole!!

Voi Luoja näitä nykyajan iskelmien sanoja. Yhtä sanaa hoetaan kymmeniä kertoja yhtenä iltana, yhtenä iltana jne. Ennen olis sanottu.

Onko ihan viisas henkilö

Maaseutu tyhjenee politiikalla. Ruuan omavaraisuus loppuu. Onkohan opetuksen tarve? Entisestä jo paljon aikaa.

Vanhus puute ajalta

Kiitokset päivystyksen 3.5. symppis lääkärille ja fiksulle hoitajalle. Peg paikoilleen.

Lea Laine

Työvoimasta alkaa olla pula Rinne nyt soten kimppuun usko jo.

Että Suomella menee hyvin

Vihdoin järkipuhetta, koulujen loma-ajat siirretään 2 vk koko yhteiskunta hyötyy. Opettajat! Katse omasta navasta eteenpäin!

Jorma

Keskustan poliittinen eliitti paniikissa: Antti Rinne lupasi rahaa pieneläkeläisille. Apuva!

Miten käy kartanonomistajille?

Itäisessä naapurimaassa ajotiet naurettavan huonossa kunnossa. Toisin on meillä, vai mitä Berneri.

Talkkari

Kokoomus tulee yhä mitättömämmäksi, osaamattomammaksi, kansalaisen todell. edusta piittaamattomaksi arvotyhjiöksi.

Toista oli ennen

Olen päälle 80-kymppinen ja menen palvelutaloon. Voinko siellä kieltäytyä aamupuurosta ja vaatia aamukahvia ja voileipää?

Mehiläinen?

Jos saisin 1000e lisää palkkaa/kk, olisi varaa uuteen Mersuun. 32v menisi sitä maksaessa mutta ei olisi varaa ajaa sillä.

Työläinen

Lasten hyvä osallistua edes kerran vuodessa roskien keräämiseen. He osaavat myös roskata. Karkkipaperit ym. maahan. Aikuiset hyvänä mallina.

Mis

Teuvo pitää äänestäjiä pilkkanaan pakoilemalla ja olemalla toistuvasti pois työpaikaltaan. Menneet meriitit työmiehenä.

Eivät enää riitä

Kansanedustajille sote-tentti. Se joka läpäsee arvosanalla hyvä, saa äänestää sotesta. Kysymyksiä ei ymmärrä edes lainlaatijatkaan.

Saatika rivimiehet. Arvosana ?

Puhutaan planeetan pelastamisesta mutta kaikki laitteet hajoaa takuuajan umpeuduttua. Ja roskat viedään Afrikkaan ja Intiaan.

Ne on kaukana

Sisällissodan vihervassutoimittajien ja punaisten perillisten tarinat alkavat kyllästyttämään.

Isäni tytär 1916

Kirjallisuuden Nobelin voi jättää jakamatta, mutta rauhan Nobeli kuuluisi Trumpille, kun sai vuoropuhelun Koreoiden välille.

Duunari

JYP maksut kaupunki antoi anteeksi muille seuroille maksuohjelma!

Todella tasapuolista ?

Lopettakaa energiajuomien myynti lapsille.

Onko järki hukassa myyjällä

Moporalli aisoihin, ”kurnuttakaa” kotikylillänne, virkavalta tarkistamaan.

Vakuutuskilvet ym:t.

Sotilaat 2 univormuissaan edustivat kunniakkaasti Suomen puolustusvoimia virtsaamalla su 6.5 kauppahallin seinään.

WW

Klo 04 ei ilta voi loppua ”kesken”. Se on aamuyötä. 18-21 on ilta. Sitten on iltayö 21-24 ja yö 24-03 jne.

Miksei baariin voi lähteä 18?