Nyt tiedän ainakin mikä Susanna Kosken rajoite on.

Tuottaakohan se lisäarvoa?

Meitä on monia jotka ihmettelemme miksi opiskelijoille aina rakennetaan ja vielä keskustaan. Missä vanhemmat ja sairaat.

Ja oman asunnon omistajat

Akuutti aivoverenvuototapaus yritettiin laittaa taksilla sairaalaan reilut 100 km. Oksentelu onneksi esti ja saatiin ambulanssikyyti.

Viitasaari

3 aviomiestäni on sairastunut syöpään. Kaksi kuollut. Kolmas leikattiin syksyllä. Kertaakaan ei lääkärit ole kysyneet miten minä voin.

Sattuu

Nim. Sopu vie eteenpäin: Hyvä! Itte ajan mieluummin Gillettellä. Kossina sheivasin Philipshavella.

Avensis09-

Ei mitään sopeutumiseläkettä jos on työssä eläke vasta kun on eläkeikä. Sama laki kuin on kansalaisillakin.

Pieneläkeläinen

Miksi Ksml ei haastatellut kuin yhtä uutta alueemme miesylioppilasta 19.5. lehdessä?

Mitäpä niistä miehistä?

Aina olen ihmetellyt suom. sarjojen puheäänitystä. Esim. Karpista saa selvää vain Areenasta kuulokkeet korvissa.

Maisa

Anita Kärki, kirjoitit 16.5. sata nappiin matonpesupaikkojen ja uimarantojen hoidosta!

Uintia harrastava

Iso kiitos, upeasta illasta Tikkakosken kirkossa 17.5. Kevätsoittajaisten merkeissä.

Yksi monien puolesta

Älä hyvä ihminen kailota omia asioitasi esim junassa. Siellä on muitakin.

Kanssamatkustaja

Mihin katosi Jypin markkinointijohtaja T. Marttinen? Tuliko J. Jääskeläinen tilalle?

Ilmapiiriongelma

KSML 19.5 mitä nopeusvaivonnan tuloksesta voi päätellä? On laitettu liian alhaiset rajoitukset liikennevirta kertoo todellisen nopeuden.

Audi mies

Miten Pylkönmäellä voi pärjätä 2 kauppaa, jos ei edes yksikään?

Katsotaan vuoden päästä