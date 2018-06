Koulut! Muistakaa diplomeilla yms. muitakin kuin 9-10 oppilaita! Tärkeää myös niille jotka yrittävät kovasti!

Tsemppiä!

Hyvä kirj. lyhyissä palstalla. Parerittomat on suuri uhka turvallisuudelle.

Pois maasta heti

Jyväskylään johtavien lähialueiden liikenneväylien kunnon tarkastus kaupungille.

Imagomaisemaa

Halloo! Onko ihmiset tajunneet, että taas on parvekkeelle kerätty muovia= polyrottinkikalusteita.

Ikuisia mukamas

Kunniamerkkejä jaetaan esimiesten tekemien esitysten mukaan. Oikeasti merkin ansaitsevia jää ilman.

Suosiota

Karkoituspäätöksen saaneet ulos vaan maasta vaikka olisi perhettä. On se kumma ettei niille saada passia. Jatkavat vaan rikosten tekoa.

Rehellisyys kannattaa

Ei taida Jyväskylän seutu kukoistaa ilman autoilijoiden aktiivisuutta.

Pyöräily ei riitä

Tietopaketti Söpölle: Siili on yksi maapallon vanhimpia eläimiä ja se on hyönteissyöjä. Ainoa vihollinen on ihminen autoineen.

Näin

Ettekö epäile, ettei joku toinenkin olisi plagioinut opintojaan? Heh. Kaikki pitäis tarkastaa uudelleen!

Ainakin eduskunnassa

Mitähän Jyväskylän Tilapalvelu tekee laadunvalvonnalla, kun ei ole laatua mitä valvoa. Kiinteistönhoito luokatonta.

Pyhimys

Uskokaa jo taulapäät, työllisyyden kasvu ei liity sipilän hallitukseen millään tavalla.

Maailman laajuinen nousukausi

Sumiaisten Kyläyhdistys. Kylä tarvii osaavan lähikauppiaan. Siinä olis hyvä aktiviteetti.

Masa

Jkl:n valtuutetut paljastivat tyhmyytensä. Vain 2 viisasta, Torssonen ja Mäki.

Hippos-huijaus

Trumpin tullit tulivat, amerikkalaiskoneet pois hankintalistalta.

Tullitrumppi

Kiitokset teille avuliaille kaupungin miehille, jotka tulitte onkimaan koululaisen avaimen sadevesikaivosta.

Kiitollinen äiti

Hallituksen linja tuli nyt selväksi. Soinin linjan tässäkin aborttikysymyksessä hallitus tiesi jo valitessaan hänet ulkoministeriksi.

Tämä selvä

Eikö nykytekniikalla pystytä valmistamaan tekstiilejä vanhasta kuitukasvista nokkosesta?

Säästetään metsiä