Sivistyskaupungeissa on toimiva tori, kauppahalli ja musiikkitalo.

Jyväskylä?

Ma 4.6 A-studiossa, pääministerin puheenvuoron jälkeen, Krista Kiurun alkaessa kannatti mennä kakkoselle Kummeliin.

Opposiolla ei lupaavaa

Rantasaunan lämmittäjät epäilevät ettei ”pienhiukkasmiehet” kirjaa tulivuorien ”tuprahduksia”.

Kyllä pitäisi

Eikö ole niin, että sähköautoilun lisääminen on markkinatalouden tehtävä, eikä veronmaksajien.

Tolkkua päätäntään

Ennen helteitten jälkeen tuli automaattisesti ukkonen. Alkoi sataa ja ilma jäähtyi. Nyt kuukausi ollut hellettä, ukkosesta ei tietoakaan.

Ilmastonmuutos!

”Suomen kansa vastustaa Natoa, minä olen suomalainen”, vastasi presidentti Niinistö Financial Timesin Nato - kysymykseen.

Selkeästi vastattu

En tule enää muistamaan ketään aikuista lapseni päiväkotiryhmässä. Sinä kateellinen lastenhoitaja oletko tyytyväinen?

Äiti

Nim. On nähty. Milloinkahan Suomessa on ollut vihervasurihallitus? Kerrohan. Sen sijaan sinimustia porvarihallituksia on nähty useita.

Aina on ollut kyyti kylmää

Komentaja puhuu maanpuolutustahdosta. Silti poliitikot tekevät idioottimaisella aselailla ampumharrastuksen miltei mahdottomaksi.

Ampuja

Laukaan kunta(kin) verovaroin edistämässä moottorinpäristelyä eli liikenneterrorismia.

Vastenmielistä

Kaupunki lähetti Mannilaan naisille hulevesitiedotteen 50 euroa! Meillä maksettu jo 30 vuotta hulevesistä?

Rahastako puute herroilla

Miksi raamattuun kannatta uskoa. Siksi että sen kaikki ennustukset on toteutuneet, mm. juutalaisten paluu omaan maahansa.

Syntisäkki

Tehokas keino miten maaseudun saisi tyhjäksi, kun kaupunkilaisille tulee kalliiksi elättää meitä, on, että katkaiskaa sähköt.

MieTuun

Mikä on taulapään työllisyystilanne maistuuko työ vai korvaukset.

Hyvä hallitus

Eikö Venäjän ja Putinin ruoskinta jo riitä. Trump valehtelija, pettäjä ja sanansa syöjä. Pitäisi laittaa vuodeksi ”paavilliseen jalkapuuhun”.

Tasapuolisesti