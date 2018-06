Mustat housut yötä tummemmat tulta kuumimmat kaikkein kauheimmat.

Minullakin

Kaikki Israelin sodat ja kahakat on muiden aloittamia. Israelin on pakko ne voittaa tai se ajetaan mereen. Sehän on arabien tavoite.

Siellä

Mistä lähtien kaupungin omistamalle puistoalueelle on saanut kipata mursketta ja pitää rakennusajan varastona kun lumiakaan ei saa viedä.

Rumannäköistä

Aapiskukko 18.6.: älähän nipottele, anna Palstatilallisen kirjoitella ihan niinkuin haluaa.

Hauska lukea

Viemäri ym työt. Koska JE aikoo korjata katuojat? Millainen tekijä on ollut kaivurin puikoissa? JE:n valvonta?

Kärsijä

Bravo Ränssin kievari ja 15 kesää Kari Tapio. Harmittava hölmö katsomossa huuteli jonka olisi pitänyt pysyä kotonaan.

Hienot laulajat

Kyllä Hakkaraisia pitäisi olla enemmän ainakin eduskunnassa.

Pera

Tonttien omistajat voisitteko huomioida puuton ja puskien kasvua naapureiden puolelle. Siistiä aitojen vierukset naapurin puolelle.

Roikkuvat oksat

Pelottaa kun soten päätöksiä tekevät ihmiset jotka eivät tiedä mitä päättävät.

Tavis

Mitä pölyävää moskaa ajettu Sippulanniemen kuntopolulle? Roskaa cd-levyistä työrukkasiin. Rumaa on.

Kengät pölyssä

Ministeri Tiilikainen tehnyt paljon ympäristön ja ilmaston eteen. Kultaranta-leskust. kaksi vihreää, ei Ministeriä.

Tosi syrjintää

Aquarius-laivan jutussa mainittiin sana siirtolainen 9x. Yksikään näistä ihmisistä ei ole oikea siirtolainen

Nämä ihmiset

Ann Selin PAMista onkin oikea henkilö julistamaan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista palkkausta. Pienituloiset maksavat jäs. maksut.

Liitto saa milj. verottomat osingot