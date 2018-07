Pitikö Harjulla Yliopistonkadun puoleisen parkkiksen eestä kaataa pensaat, että erittäin tärkeät henkilöt näkevät ralliautoja teltasta?

AP

Se on ilonen asia, että on muitakin radiokanavia kuin tämä meidän öljykanava. Yle kustantaa ja me maksetaan. Että prum, prum vaan.

Kaikille teille

Rallien kuva: Muutamat rahastaa kun tyhmät kerran maksaa ja toiset tyhmät tekee työtkin talkoina. Ja se p-siivo jää tänne.

No onhan sekin aluetaloutta

Kuninkuusravit olisi syytä perua helteiden vuoksi. Hevosten rääkkäystä juosta helteessä kilpaa. Juoksisitteko ravimiehet itse?

Sääliksi käy

Onko Jyväskylä resurssiviisas kaupunki? Haittaverot suurajoille.

Heta

Mervolan mukaan Suomessa koko kansan suhtautuminen autourheiluun myönteistä. Ei minulta ainakaan ole kysytty!

Haista rukkanen!

Vähä-älyisyyden huippu, pelisairaiden hevosenjuoksutus ja liikenneterroristien ralli ja mediat lääpällään, säälittävää.

Hepo ja motti hirnahtaa

Miksi te laiskat ihmiset ostatte vettä kaupasta ja rahoitatte ylikansallisia firmoja? Ottakaa raanasta vettä pulloon.

Eikö ole käynyt mielessä?

Maahanmuuttajat ovat tervetulleita, ainakin ne jotka elättävät itse itsensä.

Eivät tarvitse kotouttamista

Ja höpö höpö: Nuoret eivät ole pelottavia.

Ei Huhtasuollakaan

Kiitos Kiminkinen todella hienosta lasten konsertista Saarijärven Kirmoissa.

Kapa

Miksi kelataksit odotuttavat jopa tunnin sairaalan aulassa, ennenkuin taksi tulee hakemaan? Se on kova juttu vanhalle, sairaalle ihmiselle.

Inhimillisyyttä

Nim. Järkyttävää!! Hoitotyötä yli 25v. tehneenä voin sanoa, että suom. lähihoitajia otettaisiin ilomielin töihin, jos heitä vain olisi tulossa!

Toivottavasti tulee

Voi näitä ”vapa-ajan” kalastajia, jotka kymmenien venekuntien voimin haraavat kuhaa lähivesistä ja itkevät vapamaksuja.

Kymppitonnien vehkeet

Miksiköhän luontoelämäryhmä ei valinnut koekuukaudeksi helmikuuta, olisi ollut lyhyempikin!

Ja tulos mielenkiintoisempi

Ennen peloteltiin lapsia möröillä. Nykyisin poliitikkoja mustalla hiilellä.

Pelokasta eloa

Saako Touko Aalto ja muut vihreät Jyväsjärven turhat vesiskootterit pois? Ympäristömme haitaksi äänet ja aineet.

Kuten myös laineet

Media hyötyi eniten Trumpista ja Putinista: Hyvääkin infoa mutta niin paljon vastemielistä ikkumista ja elämöintiä.

Ala-arvoista

Tomi Kuosmanen juttusi oli naurettava! Miks noin hyvät oltavat pakolaisille? Maksavat jo liikaa jyväskyläläisille!

Palautukseen

Auringon aktiivisuuden perusteella elämme pienoisjääkautta. Kun se loppuu tulee oikeesti tukalaa.

The end