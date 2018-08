Lukiolaisilla ei riitä määrärahat läppäreihin ja kirjoihin. Hyvä että nämä Hakkaraiset kuitenkin saavat kulukorvauksia pienen palkkansa tueksi.

Kansan asialla

Uskovatko Tyni ja muut Hippos 2020 vouhottajat itsekään, että MM-kiekkoa myönnettäisiin 7000 katsojan halliin?

Suomessa riittävästi suuria halleja

Eikö Jyväskylässä sada humalaisia pois Sokoksen alasisäänkäynnin edestä ja Nikolainkulmalta?

Häiritsee

Hernekeiton ahmimine (suoraa purkista) loppu? Henkilökohtasija ”piästöoikeuksija” kotona, sisätiloissa leikattii!

Palstatilallinen

Pääsyy alhaiseen syntyvyyteen on mukavuudenhalu, kaikki muut tekosyitä.

Etuja ihan riittävästi

Mikä mies oli aikoinaan lentoemäntien kauhu, me too. No sama kansanedustaja, joka asui jalasmökissä.

Papparaisen muistelmat

Linkki-Vipinauto3 kuljettajalle Ilkalle hyvästä asiakaspalvelusta kiitos.

Hyväkyyti

Lyhyesti sanon että Rallit on rattoni ja monen muunkin!

Short Course 67

Nyt petti yliopiston rehtorin harkintakyky, juoksee sopulina muitten mukana. Puolimatka, hyvä kun puolustauduit!

Ajojahti

On vain hyvä, että on krista kiuruja, jotka katsovat, että sote-päätökset tehdään lakien mukaisesti. Ei koninpolkuja käytetä!

Erhi

Ei Kangaslammen asukkaat tarvii uimarantaa Lutakkoon lisää betoniportaita silmäätekeville päättäjille.

Samaa mieltä

Vanhukset. Ulkopuoliset, älkää liehitelkö vanhusta mieluisilla mutta epärealistisillä asioilla. Omainen pahassa välikädessä.

Kaiken kokenut

Pyrjähtämätön. Ei Palstatilallisen jutuissa murre ole se ykkösjuttu, vaan persoonallinen huumorintaju.

Pyhimys

Ilman kahta poliittista pelleä: Toukoa ja Teuvoa olisi eduskuntatyö tosi vakavaa. Tsemppiä molemmille.

Äänestäjä

Touko presidentiksi. Siinä vasta fiksu mies. Voi valon vähyyttä.

Tarkkailija

Meidän maanmainiot ”kansanedustajat” taas loistaa teoillaan! Naurattaa, jos ei itkettäisi.

Minä vaan

Ralleissa 2 naista tissit paljaana radan varressa. Ei seuraamusta. Jos mies olisi paljastellut, varma putkareissu.

Tasa-arvoako?

Jaa, että maakunnan päälehden pääuutinen on kotoa karannut kissa, joka sittemmin on löytynyt? Uutisarvo on?

IS puolella ymmärtäisi, mutta...

Niilo 4.8: Albania, Bulgaria, Romania ja vaikka Unkari hyviä esimerkkejä oikeusvaltioista.

Ja kuuluvat natoon

Paraneeko postinkantajan näkö? Sain kirjeen, jonka nimi eikä os. muistuta vähääkään minua. Helteen syytä? Hyvä kun viilenee.

Aino

Kyl meil rannikol o tiukka roti mit tontil saa kasvatella ettei naapur häiriiny. Ja sorsii ei meil kivitel ylpeit ko ollaan. Älyä on.

Ahrasmielisyyrest en tiedä

Nainen kävelee alushousuissa pienen lapsen kanssa leikkimään kerrostalo alueella.

Köyhää on ihmisen elämä

Vihreät häiriköi palautuslentoja ja pj hilluu paidattomana homoklubilla.

Pellepuolue

Eipä ole akatemia munkaan viiteryhmässä (tunnustava kristitty) helppo paikka opiskella, mut en silti kulje proffia parjaten.

KriittisyydenABC

Keskustan pääministerikausilla on erityisesti syrjäseutujen valtion palveluita (Kela, poliisi ym) karsittu.

Ja tiemäärärahoja leikattu

Irina, yliopiston opettamaan kriittiseen ajatteluun tarvitaan erilaisia näkemyksiä. Puolimatkan ajojahtiko on penäämääsi suvaitsevaisuutta?

Ei yhtä totuutta

Voi ”vihreä Tuokkonen”! Tiedemaailma keskustelee erilaisista tutkimuksista ja eri näkemyksistä tuoden uusia näkökulmia niihin. Objektiivisuus?

Pate

Hienoa vihreät! Irina Tuokko ja Touko Aalto parantamassa maailmaa Oikein olan takaa. Oma lehmä ojassa molemmilla. Voi, voi.

Juhani