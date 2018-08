Lapsikielteisyys työpaikoilla ym. tuonut hyvin tulosta, lapsia ei synny. Lyhytnäköistä. Suomalaiset vähenee ja katoaa tätä menoa.

Pakolaiset tilalle

Vaalien lähestyessä keskusta alkaa muistaa köyhät ja eläkeläiset.

Vaalien jälkeen unohtuu taas

Kuka käyttää Petäjäveden kunnassa, Kumpujärven kylässä, kaatopaikkanaan Kiveläntien alkupäätä? Ikävää katseltavaa.

Kesävieras

Kotiarestissa lähiöissä asuu paljon työttömiä ja pieneläkeläisiä. Ei ole varaa bussikyytiin. Lähimpään kauppaan pakko jaksaa kävellä.

Ihmiset masentuvat yksinäisyydessä

T. Soini. Sano jo mielipiteesi katolisten homopedofiilipappien suorittamiin hyväksikäyttöihin ja raiskauksiin!

Miten voi olla tuollainen ministeri?

Ammattiliitoista oli apua kuntatyöntekijöiden palkkasaatavissa. Työnantajaan ei ole kunnassakaan luottaminen.

Ay-liikettä tarvitaan

Darwinin teokset ovat tiedettä. Raamattu ja Taru Sormusten Herrasta satuja.

Tolkien on tosin parempi

Järki löytyy niistä maakunnista, jotka toteuttavat sotensa kuntayhtymäpohjalta. Päälle kela-korvaus yksit. palveluille.

Se on siinä

Suomessa saa 150000 toimeentulotukea. Kela, kuinka paljon on mamuja? Turhaan syyllistetään kustannuksista kantaväestöä.

Tilastot julki

Miksi aina valokuvauskilpailuissa auringonlaskuja, auringonnousu on komeaa katseltavaa.

Ei jakseta herätä

Kuutio on jännä, miten se rajaa tilaa ulkopuolelleen. Vielä jännempää, jos ei tiedä onko se ontto.

Ja rajaako jännästi sisätilaansa

Sipilä on pannut maailman­talouden kuntoon ja siinä sivussa on Suomikin noussut!

Jee!

Risuja sinulle puhumaton kuski pienen koululaisen ekan linkkimatkan pilaamisesta. Ensivaikutelman voi tehdä.

Vain kerran

Kyllä oli taas hyvä kirjoitus A. Kärjeltä 22.8. vanhusten asioista. Niin se juuri on, ne asiat on päin honkia, ei kaikki voi olla yksin kotona.

Vanhus

Toivakka Palostentie, mökkiläiset autot romuna tienhoito unohtunut vai kunnassa rahat loppu?

Paikkakunnan vaihdos!

Jyväskylän virkamiehet vievät, valtuutetut vikisevät.

Äänettömiä yhtiökumppaneita?

Sinä joka varastit, lukitusta komerosta vanhan pyöräni. Helkama, vaaleansininen. Tuo se heti takaisin! Tunnearvoa on!

Kyllästynyt

Eikö kirjoitukset Viitasaaren senaattorista voisi loppua. Alkaa ällöttää koko vöyhötys!

Asiansa hoitava

Kyllä Ähtärin eläinpuiston talous nyt kohenee, kun neljä työntekijää saa lopputilin!

Voi hyvät hyssykät!

Ja ilman tukea 17.8.: Maataloustuet ovat yritystukea maatilayrityksen kuluihin, ei palkkaa.

Investoinnit, hankinnat

Taistelu- eli tappajakoirien pito kiellettävä. Eihän tappajaihmisetkään saa kulkea vapaasti ja käydä kimppuun.

Tepi

Kiitos Anita Kärjen 22.8. kannanotosta yksinäisten vanhusten asemaan, niin totta!

Mummeli

M. Ahonen voisi katsoa joskus vaikka Dosentin, Alfa-studion tai Uutiskauhan. Laajenna maailmankuvaasi! Kaikki ei ole viihdettä.

Alfa-TV

Eikös se ole niin, että jos yhteiskunnan käsi on opiskelijan taskussa, niin se on laittamassa sinne rahaa!

Veronmaksaja

Katollinen kirkko on rakennus, jossa on katto, katolinen kirkko on katolisten temppeli.

Mari

Menis oikeaan osoitteeseen 21.8.: Voi olla niinkin, että muissa kuin ”uskonnollisissa piireissä” on vielä enemmän pedofiliaa.

Ei vain ole paljastunut