Gondolihissihän me just tarvitaankin. Ei sillä väliä vaikka vanhukset ei pääse hoitopaikkoihin. Onko pissi noussut kaupunkipäättäjien päähän.

Sirkka

”Arvostetaan moponuoria” 12.9. Miksi ehjiä mopoja pitää rakentaa?! Ohjeet netistä joilla tehdään laittomiksi. Poliisit töihin.

Äänet kuriin!

Julkisen sektorin täytyy olla huono työnantajan kun sairauspoissaolot on moninkertaiset yksityiseen verrattuna.

Mikä mättää

Säynätsalon kunnantalon valesokkelit ikkunakorossa.

Arkkitehtuur

Poliittinen oikeisto on ajamassa Suomea taas sotaan. Mitä nopeammin natoon sitä pikemmin matoon.

Mato

Antaa mopopoikien ajella niin on ennenkin tehty. Ajeltiin ja joskus kaaduttiin. Miksi siitä on nyt tehty ihan kauheaa?

Hyvä kirjoitus Mika ja Leila 12.9.

Luhangan kyläkauppa on vaihtanut omistajaa elo-syyskuun vaihteessa. Missä on mainonta, missä on lehtijuttu? Ei asiakkaat löydä takaisin.

Jos eivät saa tietoa

KSML kirjoitti, että Brasiliassa ei ole 6v. satanut ja viljely pelaa. Suomessa 6vkoa hellettä ja valtiontukia itketään apuun.

Kastelulaitteita ja järvikö puuttuu

On aika siirtää Hietamankosken voimala- patoineen historiankirjoihin. Vapautetaan kosket ja luonto!

Kunaikaon

Ravinto imeytyy pääosin ohutsuolessa. Kasvit sulattava mikrobisto on kasvissyöjillä ennen sitä. Ihmisillä jälkeen.

Siksi syön lihaa

Kiitos Kaunisharjun aidatusta Pikkupuistosta. Töyssyt voi purkaa (30 km/h).

Kiitos

Jykylä: isot ryhmäkoot päiv. hoito ja koulu. Niille jotka eivät pysy mukana ison ryhmän tahdissa perustetaan mielent. ja päihdekeskus.

Onnea!

Muuttoliike tulee olemaan katartrofi lähitulevaisuudessa.

Prognoosi

Hyvä Risikko! Totta. Uskovien leimaaminen on lisääntynyt.

Itse asian kokenut

Miten olis ilmaratatunneli Harjulta Lutakkoon, yli k:n? Välille olut j:ta ja virtsaviemärit.

Fantasia

EU ja Suomi mukana antavat rahaa miljardeja Eurooppaa ja Lähi-itää terrorisoineelle Iranille.

Aivan järjetöntä touhua