Eikö SW harmita, kun et keksinyt sitä köysirataa? Esitä itsellesi patsasta jäähallin eteen.

Mieti sitä

Viisasta puhetta M. Leppisaari, työuupumus-termi johtaa harhaan. Yksityiselämä uuvuttaa, ei työ, ainakaan kaupungin töissä.

Pekka

Ihmisroska-nimitys tarkoitti kyllä spurguja ja narkkareita ja heidän auttamistaan. Ei työttömiä.

Älkääpä vääristelkö!

Irtisanomissuojan heikentäminen on laajennettava koskemaan myös isoja yrityksiä. Muutoin esitys on epätasa-arvoinen.

Kokoomuslainen

Jopa on älytön hanke: 35 000e vuodessa Nykäsen mäen valaisemiseen. Kenkää ehdottajalle.

Huh

On nää teuvot ja toukot yksiä väpelöitä.

Late

Ei 16-vuotias ole aikuinen. Keskustan ehdotus on vastuutonta ajattelemattomuutta.

Ei hätäillä

Ostaisitko 3 vuotta vanhan pesukoneen tai sähköauton?

Minä en

Välille Äänekoski–Hirvaskangas saatava tutkavalvontaa tietyömaiden kohdalle, meno mieletöntä.

Missä poliisi

Hyvä Mauri, teit miehen työn kun lopetit. Ja nyt eläkkeelle, älä pyri enää mihinkään.

Pappa

Mopopoikien puolustajat! Ymmärrän miten kivaa on päristellä.

Kesäyöt pilalla

Nykäsen hyppyrimäen pysyvä valaisu huono idea. Ennemmin vaikka nimikkokatu.

Maailma pelastuu

Ei tupakalle mitään hinnankorotusta. Veronmaksajat maksaa muutenkin suurimman osan kessuttelijoiden tupruttelusta.

Polttakoot minkä jaksavat

JYP kumartaa rahanhimossa kaljalle ja pyllistää urheilulle ja media hurraa kritiikittömästi.

Vastenmielistä

Hillutaan ja läpsitään homoklubiiia. Sitten uuvutaan sairastamaan yhteiskunnan varoilla.

Kallista

Pitääkö kylän kattauksen laittaa joka kastikkeseen ketsuppia? Kaikki maistuu samalta.

Ei hyvä

Touko Aalto tanssi itsensä uuvuksiin homoklubilla.

Hämäläinen

Lapsiasiavaltuutettu eduskuntavaaliehdokkaaksi Keski-Suomesta, vaikka asuu Helsingissä?

Pysy omalla alueellasi

Nyt jäitä hattuun Kokoomus ym. muut hihhulit.Ei tarvita lisää valoja mäkeen eikä kondoolihissiä tänne näivettylään!

Onko järkee vai ei?

Ismail arabi kansan kantaisä. Hänen kätensä on kaikkija vastaan. Kaikkijen käsi on häntä vastaan. On kaikkijen veljijensä niskassa.

Oletko sinä?

Kyllästyttää median niljakas läträäminen kansanedustajien ”häirinnästä”. Tarviiko lainlaatijatkin kansalaisten osanottoa omiin sotkuihinsa?

Kasvakoot aikuisiksi

Saarijärvelle biokaasulaitos? Nyt sosialistit yhdistäytykää! Kyllä me se porukalla estetään.

Ei ainakaan julkisivua hirrestä!

Aikuiset tuunaa autoja miksei pojat mopoja?

Sytytä valot päähäs

Touko Aalto työuupuksesta sairaslomalle ja alla 10 vkon loma. Poika ei tiedä työuupumuksesta mitään!

MN

Hooiiäfkoo. Jyskälän pallo teki jypit.

Lätkässä

Ex-kansanedustaja Jari Vilen (kok.) kopioi pro gradun opinnätetyöhön yhtä paljon kuin Huhtasaari ja Eur. neuvoston suurlähettiläs!

Silleen

Diagnoosi Touko Aallon sairaudelle: Julkisuuden kipeys ja vilustuminen.

Ilman paitaa

Ei ole talviaikaa, on vain kesäaika. Talviaika on oikea aika.

Kapo