Sipilä: ööö... äänioikeus 16v, saat lisää ääniä? Lapsille enemmän lapsilisiä ja maksu 25-vuotiaaksi? Pelottaako?

ÖöÖ

Ei auta rakkaus, tahto läheisten kun päämäärä toinen on lääkärien.

Kyynel

Missä on se kotitalouksien ostovoima jota hallitus kuuluttaa? Ei ainakaan meillä.

Eläkeläinen

Puhtaat hiukset hiven muotovaahtoa ja kampaajalyyli ois väkisin pessyt pääni koska sakset tylsyy.

Olipa asiakaspalvelua

Suomessa ei saa elää uskoaan todeksi ja puolustaa elämää kohdussa. Saa läpsiä homojen takapuolta puolialastomana ja surmata elämän alun.

Jumalattomuus lisääntyy

Seuraavissa vaaleissa pitää valita paremmat kansanedustajat.

Ajatelkaa vakavasti äänestäjät Ruokahävikki tulee niiltä jotka ovat hankkineet hygieniapassin kaikki roskiin jos päivämäärä vanha.

Seuraaja

Taloyhtiön isännöitsijä laskuttaa itselleen tietyn %-osuuden taloyhtiön remonteista.

Ei ole oikea toimintatapa

Parlamentin jäsenille kannattaisi hankkia työsuhdeautot Afrikkaan menossa olevista käytetyistä.

Taksiajelulle loppu

Suomessa sovittujen työvuorojen hoitaminen sovitusti työntekijöiden ”työtaistelu”?

Valot päälle

Hyvä hallitus ja kansanedustajat. Sitten voi todeta, että olette tehneet parannusta, kun poistuu taitettu indeksi.

Kulutus loppunut

Paljonko Krimin pakotteet ja vastapakotteet ovat maksaneet Suomen kansantaloudelle? Pakotteet turhia; Krim ei palaudu Ukrainalle ikinä.

R.W.

18.9. Eduskunta. ViherToivola tuli nukkumaan työpaikalleen.

Kauniita unia

Ilmoitus lehdessä: Club for five: Songs of Kirka. Mikä mättää? Miksi ilmaisu ’Kirkan laulut’ ei kelvannut?

Suomen kielen puolesta

On meillä kaksi koheltajakansanedustajaa Teuvo ja Touko. Saas nähdä, kuka heitä äänestää.

Kauppamies

Keskussairaala rahasti tutkimusmaksun tililtäni nopeammin kuin ehdin taksilla kotiin Kuokkalaan. Ennen 14 vrk maksuaika.

Potilas