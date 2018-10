Mikä on demokraattisesti valitun eduskunnan merkitys? Ay-pomot kiihoittavat jäseniään työtaisteluun saadakseen SDP nousuun.

Vaikka Suomi kärsii

Kepu, kok ja siniset nöyryyttävät työväkeä eriarvoistaakseen työmarkkinat.

Ja kiihottaakseen äänestäjiään

Miksei Mannerheimin Lastensuojeluliitto saa vieläkään aikaiseksi valtakunnallista Isäinpäivää -Äitienpäivän vieton mukaisesti? Tasa-arvoa!

J-P.M.

JYP-siison tarkoittaa pitkää ripulia pöntöllä housut kintuissa.

Senhän kertoi jo mainoskin

Kautta aikain on osa opettajista pyrkinyt ohjaamaan lapsia oman poliittisen näkemyksen mukaisesti.

Opetushallituksen älähdys

Kiitos Jaakko Palmu KSML 4.10. kirjoituksestasi. Tekstisi on faktaa, jota hallintomme ei älyä.

Toinen oravasaarelainen

Terveet työstä kieltäytyvät karenssiin. Loppuu muiden siivellä eläminen.

Verorahat parempaan käyttöön

Olen palauttanut uimahalliin sen jonkun toisen uimapuvun, jonka otin epähuomiossa mukaani, pyydän anteeksi!

Hajamielinen

Koraani ei mainitse kertaakaan Jerusalem-nimeä. Raamattu mainitsee sen 600 kertaa.

Kenen kaupunki?

Suun kuivumisella on yhteys tupakointi ja lääkkeet. Seurauksena neuroottista veden hörppimistä ja vessassa ravaamista.

Kierre

Loistoajatus, Viitamies. Konserttisali kuihtuvaa keskustaa piristämään. Arvokas kulttuuriympäristö plussaa. Näin sali saadaan.

Kausikortti

Rallistahan Jyväskylä kansainvälisesti tunnetaan parhaiten? On luovuutta esittää F1-rataa Keski-Suomeen! Tilaa on ja sijainti in!

J-P.M.

Perussuomalaisten esi-isä Veikko Vennamo kannettiin aikoinaan ulos eduskunnasta. Pitäisikö Jämsän valtuustossa palata samaan käytäntöön?

R.W.