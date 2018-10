En siirtele aikoja. Hankin uimisen kestävän kesäkellon ja vaihdan sen ensi viikolla talvikelloon.

Mummo

18.10. Katkera: Suomi on virallisesti kolmekielinen maa. Älä unohda saamenkieltä.

Taina Tarkka

Sinuhe Wallinheimo puhut potaskaa. Nimenomaan SDP:n ajama koulutussuunnitelma ja muut linjaukset kantaa joskus hedelmää.

Nykyhallitus lyhytnäköinen

”Ay-liike jämähtänyt paikoilleen”? ”Paikallinen sopiminen”? Kokoomus/keskusta haluaa valtakuntaan orjatyövoiman!

Seuraaja

Vastatkaa Sipilä ja Orpo, miksi lomarahat leikataan vain kunta- ja valtion työntekijöiltä? Ja leikataanko k-edustajilta ja ministereiltä?

Miten se on niin vaikeaa?

No kyllä on opejen työ rankkaa, kun tarvitsevat 3,5 kk /v lomaa työstään. Kyllä monessa muussa työssä on vielä rankempaa, mutta pakko jaksaa.

Tosi stressaantunut

Uusi parkkitalo Reimarin alle Kilpisenkadun varteen, ei kirkkopuiston alle. Jos kerran lisää tarvitsee.

Marja

Rinteellä yskii kone. Tulikohan jo luvattua liikaa toisten taskuista?

Asiassa pittää pysyä!

SDP ja SAK ym. Suomi velkaantuu ja laskette allenne. Eduskuntakaan ei usko höpöjuttuja.

Kannettu vesi ei kaivossa pysy

Ilmaston lämpenemistä voidaan tehokkaimmin hidastaa siirtämällä sen käsittely eduskunnan sote-valiokuntaan.

Kuu Kiurusta kesään

Inhimillisyyttä opettajat. Älkää laittako kokeita heti loman jälkeisille päiville. Loma on tarpeen myös koululaisille.

Hämmästynyt

Onko Timo Koivisto ite aiheuttana jotain josta pitäs kettuset?

Näytöt

Pyrkiikö hallitus siihen, että yritystä ei kannata kasvattaa yli 10 työntekijän?

Papparaisen ajatelmia

Vaikka kristityt ovat maailman vainotuin ryhmä, niin silti srk-vaalien tärkeimmäksi asiaksi Yle nostaa kirkon homovihkimiset.

Myö

Tourujoki Kankaan kohdalla haiseva, likainen puro. ”Tuonelansiltaa” tärkeämpi joen siivous ja entisöinti.

Rahat siihen

Kaupunkikuvalliset arvot kunniaan täydennysrakentamisessa! Rakennuskorkeuden maksimointi huono lähtökohta.

Kuten voitonkin

Eihän mies voi mennä naimisiin miehen kanssa, ja nainen naisen kanssa!

Senhän sanoo järkikin

Sovinisti ja feministi. Itsekkäitä piruja kumpikin.

Minä itte?