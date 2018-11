Busseilla olkoon oikeus jättää pimeät matkustajat pysäkille. Ei loista näillä edes järjen valo.

Ei äkkijarrutuksille

Hv-maksuista valittajat: Meidät JE pakotti maksamaan hv-liittymämaksun 1900e v. 2016. Seur. vuonna sitä ei enää peritty keneltäkään.

Onko oikein? Rikollista rahastusta

Noin joka neljäs ajaa sumuvalojen kera. Nykypolven näkö vai järki mennyt?

Häikäistynyt

Hienoa, että kiusatun Konstan elämä on kohentunut. Puuttukaa ihmiset kiusaamiseen, yhdessä meissä on voimaa!

Nollatoleranssi

Häpeällistä, että rivitalossa pari ikäihmistä hoitaa pihatyöt. Ostakaa palvelu!

Omainen

Ylistysohjelma tehty metsästyksestä. Eläimet vähentyvät muutenkin koko ajan.

Sairasta

Jokohan tuo vihreiden ylenpalttinen julkisuus riittäisi? Muutakin uutista varmaan on.

Talkkari

Haavisto tuo ison vihreän jytkyn, Vytkyn ensi kevään vaaleissa.

Vihervassari

Kiitos, että osaat asentaa hyvällä maulla ulkovalosi! Less is more.

Kaksi kynttilää

JYP-valmentaja vaihtoon, ikämiehet Ukkometsoon, nuoret kehiin.

Kärpät käy esimerkiksi

Mäntykankaan hautausmaalle autolla hautojen viereen pyhäinpäivänä. Onko laiskuus huipussaan? Tunnelma pilalla.

Kyllä minä mieleni pahoitin

Nim. Ei ääriliikkeitä: Minunkin mielestä EK ja SY ovat niitä.

Mitä on demokratia?

Niinku, niinku, niinku, niinku, niinku, niinku, niinku!

Niinku

Hautausmaan hoidon taso kertoo nykyisen kirkkovaltuuston työstä sen oleellisen. Vastuut otettava tosissaan!

Edesmenneiden kunnioitus kunniaan

Nuorisoa tarvitaan ukkoutuvaan metsästysseuruetoimintaan. Kuka muutoin huolehtii vaaralliseksi paisuvasta hirvikannasta?

Upea harrastus