Mökkiläiset linjat poikki ja aurinkopanelit katolle. Siitä säästöjä.

Aurinko-Pappa

Apteekki tuo tilatut lääkkeet vanhusten kotiovelle, muttei kolmio-lääkkeitä. Miksi ei? Tilaajan henkilöys varmennetaan puhelimessa kolmasti!

Liikuntarajoitteinen

Miksei lumitykit laula Laajavuoressa? Ennakkoon myydyissä kausikorteissa on parempi kate, kun kausi typistetään lyhyeksi.

1+1

Lopultakin on saatu oikeaa tietoa metsiemme kyvystä hiilen sidontaan hyvän hoidon ja kasvun ansiosta.

Marsa

Vieläkö valtionvarainministeri myöntää valtionrahoja Nuorisosäätiölle yli 40 miljoonaa hävitettäväksi kuin tuhka tuuleen?

Veronmaksaja

Kaikenlaiset mafiat on ihmiskunnalle kauhistus. EU on yhteistyöorganisaatio ja perusta on rauhantyössä.

Totuus

Eikö ole tärkeämpää uutisoitavaa kuin Toivakan populistipapin naimapuuhat?

Lukija

Hoitaakohan sankari äitiäänkin vai vain rekkakavereita. Kansalaisvelvollisuus.

Ei sankaruutta

Turvapaikanhakijoista voi olla hyötyä myös eläkeläisille, jos saamme heistä veronmaksajia.

Tähtäin pitemmälle

T. Koiviston perustelu, että Jyväskylä on hyvä kaupunki koska täällä on kohtuullinen kustannustaso, ei pidä paikkansa.

Hyvä U. Pynnönen 21.11.!

Yliopistonkadun jalkakäytäväpyöräilijät, kestääkö budjetti jos osutte autoon tai ihmiseen?

Liikennesääntöjä rikkova maksaa

Yrittäjän vuosipalkka 4 500 000, siis 100 x eläkkeeni. Vero% kuitenkin sama, eli 34. Onko OK?

Köyhä Pappa

N-O Nylund Ksml 20.11. Kts.öljynhinnan kehityskäyrät. Ei ole nousussa.

Valtio jymäyttää

Kepu alkoi äkkiä pelastaa maailman ilmastoa peitelläkseen sote-sotkunsa ja maakuntahallinnon!

Vaalit tulossa