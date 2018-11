Wallinheimo, omat verorahani mieluummin varjobudjettien miljooniin kuin täysin tuottamattomiin suuryritysten yritystukimiljardeihin.

Todellinen arvovalinta

Eikö joku voisi ohjeistaa kaamos/ jouluvalojen laitossa ja tyylissä. Aholaidassa taas kamaluuksia kissavaloina!

Joku roti

Miksi pyöräiliät ajavat kielletysti liikennympyrässä vaikka pyörätie on vieressä?

Liikennesäännöt!

Lapset ovat Jumalan lahja. Miksi näitä lahjoja ei haluta ottaa vastaan?

Tuovat leivän tullessaan

1000 euron kannustus raha ei riitä tekemään lapsia.

Kasvatus maksaa

Syntyvyys lisääntyy, kun osa- ja määrä-aikaiset työpaikat muutetaan kokoaikaisiksi ja vakituisiksi.

Tipsu

Nim. Minä. Se ei takaa mitään, mikä puolue sulle lupaa hoitaa eläkeasiaa, ne on tähänkin asti kääntäny takkinsa.

Puoluekuri

Onko raha oikea peruste lasten hankkimiseen? Lastensuojelulle lisätyötä.

Epäeettistä

Keskustan on lopetettava kokoomuksen juoksupoikana oleminen ja ruvettava ajamaan maakuntien asioita jos meinaa pitää kannatuksensa.

Kohta ex keskustalainen

Pakkasta on ja muualla tykitetään. Laajiksessa vesi on liian lämmintä ja ilmasto on sitä ja tätä. Lumetus päälle!

Kausikorttilainen

Ihminen ei tule yhtään fiksummmaksi siiirtyessäään pyörän sarvista auton rattiin mutta auto on väärissä käsissä tappoväline.

Riskit keskellämme

Hyvä lapsiperheen isä. Samaa mieltä. Ei koiria paapoen vauvoja synny (koiranpentu ei ole vauva).

Lapsiperheen äiti

Suuria ikäluokkia parjattu aina. Nyt myös pieniä.

Milloinkaan ei hyvä

Kuinka monta ha maata ja metsää jäänyt 4-tien vanhojen, nykyisten ja tulevien linjausten alle?

Aina viereen uusi