Tuomas Kurttilan navalnyimaista mustamaalausta KSML 12.12., puuttui enää raitapaita ja Wanted...

Kenen asialla KSML

Kaikki tuki ja arvostus aikaansaavalle T.Kurttilalle.

Ajojahtiako?

Vankilanjohtaja haluaa vaan uuden työhuoneen ja pois korvesta. Vangit ihan sama missä ovat.

Oma lehmä ojassa

Ihmiset huom! Avovankeja käy kouluissa + töissä missä vain! Jos töppää, kaikki menee pois (vaimokin).

Kuukausi vettä+leipää

Tiet ovat taas lipeviä kuin liikenneministerin kieli ja ely luistaa tehtävistään kuin auto jäisellä maantiellä.

Vanha liitto

Hyvä kun veronmaksajien rahalla rakennettavat kiiteistöt tehdään sääsuojissa, ei tule näitä vedellä uitettuja Jyväskylän poliisitaloja.

Ei sutta

Kiitos nim. Eskon puumerkki. Ei kannata Merja Mikkolan olla tietäjä, jos alkeellisetkin perustiedot puuttuvat.

ST

Hallitusherrojen taksin käyttöön löytyy selityksiä!

Seli seli!

Miksi Sitran Tynkkynen vaatii, että autoilijat laitetaan ”ahtaalle”? Eivät pyöräiljät valtiota ”pyöritä”!

Lypsylehmät

Veikko on herkkä hetero. Veikko on yliherkkä. Veikko arvostaa. Veikko avautuu. Veikolla on kompleksi. Iso kompleksi.

Veke

Hyvä Veikko 12.12. Uskon hiljaisen enemmistön ajattelevan kutakuinkin noin. Ääripäät pitävät liikaa ääntä.

Sukunimikaima

Uljaksen rouva oli panostanut tänä vuonna Linnan juhliin teeman mukaisesti, lompakko käytiin ampumassa toiselta puolelta maapalloa.

Toisilta vaan puuttuu tilannetaju

Joo tosiaan. Punaisethan sen aloittivat. Keksivät huvikseen laihialaisen lämpöpumpun ilman mitään syytä?

Erhi

Nobel palkittu fyysikko Rober b Laughin pitää evoluutioteoriaa täytenä humpuukina ja antiteoriana.

Darwin puhui sopaa

Toveri Kurttila harjoittelee kansanedustajaksi. Tykkää lapsista ja vanhuksista. Avustajina taksikuskit.

Rahaa riittää?

Ettäkö oppilaat eivät oikeasti osaa kertoa mikä kouluruoka maistuu?

Jee