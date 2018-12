Poekkesin pitkästä aekaa kaupunkin keskustassa! Mahotoma ruma taloröttelö värkätty linja-autoaseman paekalle!

Palstatilalline

L. Leppänen 22.12. Jason asukastoimikunta korjautti kaupungin valopylväitä joka on Ara rahojen väärin käyttöä demareitten tapaan.

Tutkinnan paikka

Olipa ilo kuunnella entistä p-komentajaani G Hägglundia tv:ssä. Näiden politiikan satusetien keskellä.

Entinen yk-jääk

Kenestä vaan tulisi hyvä pääministeri. Lisäisi veroja kaikesta mahdollisesta ja korottamalla voimassa olevia.

Ja käyhille lisämaksuja

Älä jaksa SW intohimosi on itsekehua ja loppuu vaalipäivään. Oma napa tärkein, ei K-Suomi.

Nähty on

Juhan työllisyys tavoite täyttyi Antin toisten pussista lupaama satanen hajosi.

Kuin varpusparvi

Loppusijoituspaikka voi olla vuodeosasto, hoiva tai vanhainkoti. Jasokodit etuoikeus senioreille mutta vapaaehtoista.

Hj

Kyllä Huhtasuon Jaso-talosa on hyvä asua jos tykkää riitelystä.

Ei johtajistossa

Sähköautoja pitäisi hankkia, mutta miten akut ladataan? Suomesta puuttuu tarvittava infra täysin.

Hyppysähkökö?

On se järjetöntä tuo ilmastopolitiikka, että autot jaliikenne saastuttaa. Saastutaa vain 18% siitä mitä maatalous.

Ja sen oheistoim.

Miksi teinien tieliikennerikollisuutta käsitellään lähinnä vitsinä?

Lisää uhreja?

Onko perhe köyhä jos rahaa riittää viinaan ja tupakkaan?

Ihmettelen

Ennen Venäjällä oli tsaari ja rasputin, nyt pelkkä Putin, onhan meillä lisäksi ohjuspoika jaTrump.

Kapo

Matti Suutari, pitäisikö ”sehän maksaa joka tilaa” -periaatteen koskea myös kaupungin teatteria, orkesteria, kirjastoa yms?

Miten on

Polisilla hajua tekijöistä. Oikeat polisit, ei ne mitään haistele!

TH

Harri Jukkala mistä kirjasta luit: Jeesus syntyi ylhäisiä,viisaita ja rikkaita varten?

Utelias

Ei hallitukset velkaa tartte, son Suomen kansan laiska ja haluton osa.

Eituotamuttasyö

Onneksi meillä on talossa tarkka, tasapuolinen ja osaava puheenjohtaja. Huolto ja isännöinti rahan perässä.

Lahja

Opet ruikuttavat juuri siksi,etteivät he saa tehdä työtä johon heidät on palkattu. Opettaminen on mahdotonta.

Näissä olosuhteissa

Eikös poliisipääll ole se syyllinen. Kun vuokrasi laittoman asuintilan.

Ei suinkaan vuokralaiset

Joulu evankelium. Matt 2:11. Kulta, suitsuke, mirha. Kulta kuvasi hallitsijan valtaa. Suitsuke jumaluutta. Mirha kuolemaa, ruumiin voitelua.

Harri

Kurttila toimi juuri niinkuin demarin pitääkin; Tilaisuuden tullen kädet aina toisten taskuille.

Äänestäjä

Ei tullut kummipojalta joulukorttia tänäkään jouluna, ei kutsua kesähäihin eikä edes valokuvaa morsiamesta. Missä vika?

Kummieno

Fimean pitää ilmoittaa syöpäriskiä sisältävän verenpainelääkkeen nimi. Elämmehän oikeusvaltiossa.

Vai elämmekö?

Norjan mäkihypyn tuomarineuvosto teki törkeän tempun yhdistetyn mäkikisoissa.

Norjalaiset!

Olikohan 23.12. Sunnuntaisuomalaisessa oksettavista joulukokemuksistaan kirjoittanut naispappi valinnut väärän ammatin. Ja miksi?

Uskotoivo

Onpa kummallista ettei joku ole huomannut hulevesikaivojen metallikansia kaduilla. Ne on kyllä näkyvillä.

Olen nähnyt

Miksi Toivakan uusi teollisuusalue on tyhjä?

Ok-taloille loistava alue

Mekin jäätiin emännän kanssa koukkuun Raskaaseen Jouluun. Ens vuonna uudestaan.

Shortcourse67

Joulun ykkönen kinkku. Eli sika. Moneskohan Jeesus Kristus on?

Putosiko listalta?