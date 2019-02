Mitä Hippokseen menee, se on vanhuksilta pois.

Hoss

Keljossa on ihanan hyvä paikka asua, miksi ette ihmiset muuttaisi tänne. Hyviä taloja rakennettu.

Asukas

Paljonko ilmasto paranee, jos Suomi pyyhitään mailman kartalta? Väitän ei yhtään.

Lopettakaa pölinä

Pukki kaalimaan vartijana. Kaupunki valvoo omia hoivayksiköitä. Ei muka ongelmia!

JKL

Neuvola pitäisi olla velvoitettu käymään jokaisen vastasyntyneen kotona ja myöhemminkin, vaikkei vanhemmat sitä sallisi.

Murheellisia tarinoita

Kannatan uimahallia Palokkaan, ei turhia hyppytorneja/ liukumäkiä! Esteetön kulku ja pullukat myös tervetulleita!

Pallero

Keskussairaalan kuulonutkijoilla huono kuulo ja ylimielinen käytös.

En uskalla vaivata

M. Mattlar: Ei 10v tarvitse artiklaa 13, meemejä, tubetusta. Sukset tai luistimet jalkaan, ladulle tai jäälle. Ulos kavereiden kanssa.

Lapsia säälivä

Hienosti sataa Esperi-kohu opposition laariin! Ensin kaatuu sote ja sitten tulee vaalivoitto.

Näin viedään vaalikarjaa!

Kohta on huisketta Jyväskylän vanhusten hoitopaikoissa kun kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaista tulee ”vanhusten ystäviä”.

Valkotakit päällä kuviin

Ei ainuttakaan jalan- tai tassun jälkeä eilisellä ladulla, sen sijaan kilometrikaupalla luistelusuksen rikkomaa latu-uraa.

Tyylit eri urille, kiitos

Kepu, kok, siniset, ministerit, Sipilä, Saarikko, Orpo, Vehviläinen, Linström. Kaikesta leikattu. Tulos nyt lehdissä. Hoito jne.

Heitteillä

Päiväkotityöntekijöille myös vinkkikanava vanhustyön tapaan.

Epäkohdat esiin

Sipilä ja hänen hallituksensa on ajanut vanhukset tähän alennustilaan.

Vain bisnes on pyhää

Brittiläistä pääomasijoittajaa ei kiinnosta pätkääkään suomalaiset vanhukset. Ei makseta veroja. Eikä hoideta vanhuksia.

Hyvä Suomi ja Esperi Care

On hyvää hoitoa antavia palvelutaloja. Palvelun ostajien tulee perehtyä asioihin. Tarvitaan lähellä välittämistä.

Kokemusta on

Ministeri Saarikko. Nyt vanhukset, seuraavaksi sote. Saat runsaat eurot, kun selität miksi vanhukset polvillaan.

Köyhät alas

Sinuhe W kehui kouluviisaudellaan. Ei ole sitä riittänyt eduskuntaaikaan. Nyt ei ole jäljellä kuin intohimoa.

Jotain edes

Keskusta: Nyt eroon kokoomuspolitiikkaa ajavista Sipilästä ja Berneristä. Tilalle oikeaa keskustapolitiikkaa.

Santeri Alkio 2019

Marja Aarnio-Isohanni olisi nyt oikein sopiva ja pätevä ajamaan sote-kelkkaa kohti maalia.

Kääk

Linja-auton lattialla jäätä. Liukasta. Kuka vastaa, jos kaadun ja murran lonkkani?

Hessu H

Laturaivo: Laduntekijä aja kävelyura viereen. Kaikki tyytyväisiä.

Ei vaadi rakettitiedettä

Aivan järjettömiä summia upotetaan sotakoneisiin.Tulevassa sodissa on aivan sama onko meillä kymmenen vai sata hävittäjää.

Aivan sama

Tätä päivää: Voitto ei riitä. Sitä pitää saada vielä enemän kenoja kaihtamatta.

Cicero

Sähköautoilu ei ole tulevaisuudessa edullisempaa kuin polttonesteautoilu. Valtio nostaa sähköveroa budjeteissaan.

JPM

Petri Honkonen, eduskunnassa ei ujot ja hiljaiset pärjää, se on väärä foorumi.

Äänestäjä

Jos kaikki Suomen autot siirtyisivät huomenna sähköön, sitä tarvitaan 10% nykyistä enemmän.

Tulevaisuus

Esperi Care: Ei vastuuta kanneta johtajan erolla, johtaja hoitaa asiat kuntoon. Muuttakaa nimenne suoraan Esperi Scare.

Senkin vellihousut

Vanhuksen hoito huonoa.Pelottaa vanhuus.Toivoisin laillista pilleriä, kun haluan pois elämästä.

66v veroja maksanut

Kärki, jo 4 nyyhkytarinaa Toukosta. Eiköhän riitä vai oletko hänen vaaliavustajansa? Muut ehdokkaat kateudesta vihreinä. Milloin vuoro?

Kade

Yksityiset palveluntarjoajat, tätäkö haluamme sote-sovusta? Paljastuu pikkuhiljaa ongelmia, puutteita – pääasia, että osakkaat rikastuvat.

Tätäkö halusimme?

”Hoiva”firman Aarnio-Isohanni aito kokoomuslainen: miljoonat omaan taskuun, vanhukset ym kyykkyyn.

Musta ei ole valkoinen

Eikka. Minäpä olen hakenut lukemattoman määrän työtä mutta kukaan ei ota kohta 60-vuotista terveysvaivoista kärsivää.

Minä

Ex pyhäkäs: totta puhut! On myös vielä Pyhäkumpu, siellä se kaivos on.

Shortcourse67

Mihin laitetaan suljettavien laitosten hoidettavat?

Mistä rahat

Suomipolitiikkaa on että hallinto ja muut toisten työpanoksesta ottajat porskuttaa. Etulinja kärsii aina.

TS

Syyttäkää joskus oppilaita eikä aina opettajia.

Niin ja näin

Henkilökunnan riittämättömyys ja osaamattomuus on ihan yhtä yleistä yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Palveluasumisen yksiköissä

Kokoomus näyttelee nyt kaikkien ystävää, vaikka heikommassa asemassa olevia on koko vaalikauden lyöty kuin vierasta sikaa.

Hämäystä!

Kansliapäällikkö kyllä me osaamme kuvitella. Tämäkään nälkään tappo ei ehkä onnistu.

Syytön työtön

Vanhukset makaa ulosteissaan ja me hyysätään aavikolta tulevia nuoria ukkoja. Heille löytyy avustajia, ei vanhuksille.

Unto Heinämäki Muurame

Äänekosken kaupungilla palvelut pelaa ja rahaa on, vain yhtä puuttuu – lunta!

Veronmaksja-Pappa

Sipilä/Saarikko ei ole huomannut että omavalvonta on vitsi. Kokoomus ei ole hyväksynyt lakisääteistä hoitajamitoitusta.

Vaalirahaa

Mervolan 29.1. kolumnissa numerofaktaa sähköstä, hyvä! Sähköautot ladattakoot aurinkoisina päivinä, muuten ei ajella. Sähkö ei tule tyhjästä.

Lisää ydinvoimaa autoille?

Taas Sipilä ryöväsit aktiivimallillasi. Aja vaan öky-Teslallasi köyhät kyykkyyn.

Huolettomia kilometrejä sulle!

Kolme iloista rosvoa: Kasper ja Esper ja Joonatan.

Sohvi-täti

Vieläkö haluatte elää vanhaksi ja joutua halpuutettaviksi? Tämä on ensimakua tulevasta sotesta. Karvastelee kurkkua.

Jo nyt

Mahottoman viisas mies tuo Wallinheimo. Koulussakin vain ysiä ja kymppiä, vaikka vaikeaa. Eduskunnassa näyttäisi olevan erityisen vaikeaa.

Aikaansaamatonta

Minist A Saarikko, puheautomaatti. Kysytään sotesopasta mitä tahansa niin aina on vastauksena sama pitkä litania josta selvää ei ota ”erkkikään”.

AK

Omaiset, ottakaa vanhuspalvelulaki mukaan omaisenne hoitopalavereihin.

Kirjaaminen

Iäkäs henkilö Kyllössä pyytää aikaa lääkäriin, annetaan lapulla Mobileen puh nro!

Kyseessä virkeä vanhus

Asiaa Virpi Tikka! Meitä ei-hiihtäviä luonnossaliikkujia välinpitämätön kaupunki ei arvosta: Kahlatkoon hangessa.

Reittejä kaikille

SW. Kerroppa vastuulla ja intohimolla: Kuka esti henkilömitotuksen noston?

Teka

Ministeri Saarikko: Miten maakunta suojelee kuntia paremmin potilasta kansainvälisten hoivayritysten huonolta hoivalta?

Mistä tulee säästöt?

Vanhusten hoito on siirrettävä takaisin kunnille. Yllätystarkastukset pakollisiksi viikottain.

Joku vastuu