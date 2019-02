Vanhuksemme selvisivät sota-ajasta mutta kansainvälisten hoivayhtiöiden kynsistä he eivät selviä.

Häpeä

Nyt tänään Sipilän 50e velka maksettu. Apteekissa varmistettu. Vuoden päästä taas saan maksumääräyksen.

Mihin salkkuun päätynee?

Puolustuskyvyttömät lapset/ vanhukset heitteillä, rikollisilla täysi ylläpito vankiloissa.

Suomi kehitysmaa

Sipilä ja Rautaruukki... Lehto Group ja Hippos2020...

Kepu 2019

Kiitos hyvästä ja sydämellisestä hoidosta osaston 22 hoitajille! Olette uskomattomia! Kiitos erityisesti VM!

Teette tärkeää työtä

”Vielä viimeisen” aleviikon piti olla ennen joulua. Nyt vasta viimeinen viikko – ja sen jälkeen vielä kolme viimeistä.

Ha..ha!!

Vanhukset on jätetty heitteille. Suomessa ministerit eivät vastaa mistään. Eläkejärjestöt eivät ole vanhusten asialla.

Taitettu indeksi

Miksei yksityisautoilijat putsaa lumisia autojaan? Ei edestä ei takaa?

Iglulla vaan ajetaan

Patajärvi: Eikö sitä luontoa ole jo tarpeeksi runnottu milloin kenenkin etujen takia? Viimeiset trumpit vielä yrittää iltalypsyä?

Raakaa on peli

Antti Rinne lupasi kurittaa pien yrittäjiä, jos pääsee pääministeriksi.

Kohta entinen yrittäjä

K-S Pela tuhlaa rahansa työaikasekoiluun. Vanhuksilta ja koululaisilta säästetään samaan aikaan?

Koivisto vihellä peli poikki!

Pesäpalloo läpsyttämällä 0,5 milj. velat, moiseen typeryyteen ei pysty kuin potkupallo-JJK.

Omat aivot

Pyydä terv.keskuksta vitamiini B12 ja mittaukset ennenkuin ostat vesiliukoista vitamiinia ”muistia” varten.

Apteekkien bisnes

Maitolitran hintaa halpuutettiin 3 sent. Samalla hylapiimän hinta nousi 10 sent.

Se halpuutuksesta

Hautausmaalla me köyhät ja rikkaat kohtaamme.

Tasa-arvoisina

Byrokraatti valvojien takia verorahat menevät ahneille hoivaosakkeiden omistajille ja johtajille.

Oikeaa valvontaa

Vai että hyvä vitsi, tuo Esperi vitsi!

Ei naurata vaan hävettää!

Luottamus hyvä, valvonta parempi (venäl.sananlasku). Hävetkää kokoomus ja kepu!

Tuleva vanhus

Hoitajien pitää tehdä ilmoituksia nimettömänä epäkohdista viranomaisille. Tarvittaessa joukkoirtisanoutuminen rosvopuljuista.

Tähän on tultu

Inhimillisyys palautuu vanhushoitopalveluihin kansallistamalla ulkomaalaisten täältä ostamat alan yritykset.

Selkä suoristuu yrityselämään

Kunta tilaa yksityiseltä palvelun mutta jättää valvomatta mitä rahalla saa.

Laiskoja viranhaltijoita

Vanhuspalvelu on kallista. Kaikki palvelut myös kotipalvelu ovat tosi kalliita. Omaishoitajat uupuvat. 7pv/vk 12–14t päivässä.

Uupunut omainen

Kuolen mieluummin omissa oloissani kuin hoitokodissa ilman huolenpitoa.

Sh eläkeläinen

Vihdoinkin selvisi, mistä Patajärviasiassa on kysymys. Juttua liikkuu ja ymmärretty on että jotain pimeää on tekeillä.

Kiitos selvityksestä

Eikö eikö löydy löydy selostajaa selostajaa joka joka ei ei sano sano samaa samaa sanaa sanaa kahteen kahteen kertaan kertaan?

Ei löydy ei löydy

Kinkun paistorasvalla maustettua nakkikeittoa syödessäni ihmettelen taas, että kuka vie rasvat kierrätykseen!

Jukkis

Kaksimielisen suomenkansa ja kauppiaat vähentää muovipussien käyttöä, mutta jakaa ja jonottaa muoviämpäreitä?

JP

”Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku” sanotaan. Toisinpa on niillä jotka niin sanovat.

Raitis

Vaatii melkoista luovuutta ja epärehellisyyttä syyttää tulevaa sotea nykyisistä ongelmista terveys- ja vanhuspalveluissa.

Myrkky sotesopassa

Ainoa rehellinen lienee Pihtiputaan mummu, kaikki muut valehtelee ja ahnehtii.

Kapo

Kiusaaja, olet itse se miksi toista nimität tai kerrot loukkaavia. Sivistynyt ei toimi niin.

A Pailio

Vanhukset aliravittituja hoitopaikoissa kun syötetään vaan kauranyöhtöö, ei saa lihaa. Olen kiitollinen kun laitan itse ruokani.

89v mummo

Onko niin, että Vaajakosken tk käyttää parkkipaikkanaan vanhan tk:n alapuolella olevaa paikkaa?

Liian kaukana

Meissäkö on vika, kun emme saa hallitusta ja kuntia ojennukseen hoiva-ja päiväkotien toiminnassa! Järkyttävää!

Tane

Tällaisia oli talvet 1960–1970 luvuilla. Kyllä on ilmasto muuttunut.

Huolestuttaa!

Hallitus on omaksunut sanonan ”ensin tulee valhe sitten emävalhe ja sitten tilasto”. Uskoo ken tahtoo nykyhallituksen työttömyyslukuihin.

Valehtelioiden klubi

Lentääkös ne hornetit sähköllä vai kaasulla? Vai onko käytössä ihan perinteinen kerosiini?

Fossiilinen saastuttaja

Ei tarvitse tuijotella Sohvaperunoita, kun irvailet itsellesi peilin edessä.

Höpö höpö

Toivakka, mites ne Esperin asiat on?

Kertokaa

Nyt kun kaikki Gradia-kyltit on saatu paikoilleen, voisi ”tehdä postit” (ent.Itella), eli suomentaa ne Amis.

Kylttifirmalle töitä

Suomi on menettänyt itsenäisyytensä kansainvälisten sijoittajien hyökkäyksessä.

PA-Suomi

Sosialipedagogista koiratoimintaa erityisopetuksessa jo 1980-luvulta. Hyvä, kun siitä ministeriö nyt palkitsee.

Eetu ja Risto

Vanhukset, vammaiset ja sairaat hoitamatta. Lapset raiskattu. Kokoomus on vaaraksi.

Suomen hyvinvoinnille

Hulemaksullako hipposta rahoitetaan, uusi kiinteistövero? Onneksi vaalit tulossa.

Päättäjät vaihtoon

Katsokaa luojan luomaa luontoa ja olkaa onnellisia että asutte Suomessa elkää aina valittako pienistä asioista huonomminkin voisi olla.

Mummo

Mauri olisit antanut tarpeettomista yritystuista miljardin vanhusten hoitoon. Monellako pallilla istut päättämässä?

Arvosi

Eversti P., tee johtopäätös ja eroa itse. Olet tehnyt tarpeeksi vahinkoa.

Taakse poistu!

Missä vauvojen kuvat?

Lukija

Entisiä kokoomuksen politrukkeja on huomattavan paljon Esperin, Attendon ja Mehiläisen johtoportaissa.

Sylttytehdas

No tätä temppuu se ei vielä enne ole tehnytkään, sanoi Olka, kun ukko itsensä hirtti.

Näin kerrotaan

Ensin vanhukset ja lapset, terveydenhuolto ja tiet kuntoon.

Sitten vasta hippos

Varusmiehet suunnittelevat vrk:n lakkoa. Neitipatukoilla ja colilla ei lumihangessa pitkälle rykästä!

Alikessu

Palomiesten työajasta. Ei tässä muutkaan saa päättää työaikojaan, olis mukava laitoshuoltajankin tehdä 3, 12 h:n työpäivää.

Ja olla sit viikkko vapaalla

Se hyvä puoli palolaitoksen työaikojen järkeistämisessä on, että malekseminen kauppakeskuksissa on vähentynyt.

Huomattavasti

Dem+vas saivat vanhustenhoivasta vaaliaseen nykyhallitusta vastaan. Itse olette kunnissa olleet asioista päättämässä. Ja yrityksissä mukana.

Rinne leikkasi

0,5 hoitajalle kuuluu myös pyykit, aterian tarjoilu, tiskit ja jopa siivoaminen, joissakin laitoksissa yöhoitaja pesee saunan!

Paljoko aikaa hoitotyöhön?