Jo riittää versiot tuntemattomasta. Jokaisen ohjaajan ei tarvitse räpeltää omaa versiota.

Muuta löytyy

Täyttä asiaa T. Heinonen 2.2. Kiitos.

Samaa mieltä

Varmasti äänestän. Ehdokkaan kuuluttava yli 100-vuotiaaseen kansanliikkeeseen. Ääneni ei mene takiaisille eikä räyhille.

Siinä se

Mitä Ben Z tekee eduskunnassa kun haukkuu milloin kenenkin oppositiopuolueen jäsenen.

Äänestäjät muistakaa

Eläkeyhtiöt omistavat pörssihoivayhtiöiden osakkeita.

Oksettaa

Maarit Raappana: ei ilm. harvinaista yli 12 h tauko ruokailussa Jkylän hoitokodeissa.

Iltapalasta aamiaiseen 13 h

Avi tutkii päivähoidon henkilöstö vajetta. Aina pitää ensin sattua jotain (puremisjuttu). Herätkää varh. kasv. päälliköt.

Hoitajavaje!

Suomalaiset. Nyt on aukaistava silmät ja katsottava ketkä todella ovat näiden sos, koulu ja tervh. päättäjiä. Ne on ollet aina naisia.

Miehet remmiin

En hae Töihin attentoon, mehläiseen. esperiin.. Olen mieulmmin tyøttømänä..

Rhoitaja

Auratkaa hyvät ihmiset kunnolla postilaatikkonne edustat että jakaja pääsee autolla viereen.

Ettei tartte tulla puoliksi ulos

Nuorta maahanmuuttajaa kohdellaan paremmin kuin suomalaista vanhusta. Eriarvoisuutta siis on.

Vasemmisto oikeassa

Kaupungin hoivapaikoissa iltapala klo 19 ja aamupala klo 8. Ilman ruokaa 13 h. Muistisairas saa yöpalan pyytäessä!

Avi ei puutu

Vanhusten hoidossa vessapaperinvaihto maksaa 15e. Noin 90 markoissa. Oi kallis Suomen maa. Hävetkää. Niin kuin teette, niin teille tehdään.

Niin siinä lopulta käy

Ilmastonmuutos on iskenyt Suomeen. Lunta on tuskin ollenkaan, pakkasista ei tietoakaan. Eli on ilimoja pidellyt.

H. Järvelin