Kyllössä pääsin lääkärille joka kohteli minua vanhusta ihmisenä, ei jätteenä.

Kiitollinen mummo

Seuraava Suomen häpeätahra on aivan ovella. Milloin alkaa kuolla eläkeläisiä nälkään lääkkeiden puutteisiin kun rahat ei riitä molempiin.

Kiitos leikkauksista

Vuokra-asunn. huoltomies teki su 10-15 min työn, kuvaili ”helpoksi”. Lasku kuulemma n. 70?! Huh!

Vielä mitä, olikin 89?!

Suomessa hyväksi koettuja arvoja vähätellään. Ahdistus ja turvattomuus lisääntynyt.

Maija

Kokoomus on yhden asian liike. Mottona on; vain rikkaiden rikastuttaminen on välttämätöntä. Kaikki muu on tälle alisteista.

Fundeeraaja

Kuntien vanhainhoito on nykyään täysin entistä huutolaisuutta! Kuka halvimmalla hoitaa homman? Yks hailee, millä tavalla.

Kepu

Mitä nämä erikoisammattimiehet oikein ovat. Pitäiskö töitäkin tehdä.

Liik.palv.

Jkl:n politikot, älkää sössöttäkö vanhusten törkeästä hoidosta. Tehkää jotain!

Vaalien jälkeenkin

Ei työntekijä uskalla ilmoittaa valvontaan kun siitä seuraa kollektiivinen varoitus.

Ilmoitus

Suomessa kuolee vuosittain 700-1700 ihmistä hoitovirheisiin.

Miksi tätä asiaa ei tutkita?

K-S pelastuslaitoksen johtokunta. Ottakaa johto ja muuttakaa pelastajien työaika vanhan käytännön mukaiseksi heti.

Sivusta seuraaja

Bella Forsgren 10.2. lue saman päivän lehdestä juttu Jämsän tilanteesta, ei tässä ole vika arvoissa, vaan rahan puute.

Sama ongelma valtiollakin

Onko palomiesten sivutoimiluvat ja -ilmoitukset kunnossa?

Epäilijä

Koskahan meidän päättäjät ymmärtävät että liikeyrityksen tehtävä on hankkia rahaa ja omaisuutta omistajille?

Wille