Norskit vois hiihtää Norjassa keskenään arvokisa-mitaleista. Ei ole totta yhden maan ylivoima.

Selitys?

Nyt jo valittu Antti Rinne pääministeriksi! Antakaa kansan käydä ensiksi vaaleilla ja tehdä päätöksensä.

Säästöt jatkuu

Urheilujohto huomio hiihdeskellään ja laskeskellaan vain piirikunnallisia niin saadaan suomalaisvoittajia.

Lare

Meille omakotitaloasujille kierrätys kannattaa. Jätemaksut puolittui.

Ja laskut

Posti surkein valtion yritys. Kun sen pitäis parantaa palveluja, se heikentää niitä. Kirepalvelun kuuluis olevan postin kunniakysymys.

Kirjeet kunniaan!

Kaikki tietää. Kok. veroalella on hintalappu, joka jostakin katetaan. Ei kai köyhien, vanhusten kuppaamisella.

Pöö

Suomen hiihdon huoltojoukot kierrätykseen. Eivät osaa hommiansa vaikka maksetaan.

Ihan tosi

SOS, Juha aina puhuessa ’siittä että” Petteri ja Timo, toistaa samaa. Sote valmiiksi, istunnot maanantaisinkin.

Että siittä

Posti, miten on mahdollista, että ystävänpäiväksi lähettämistäni korteista kolme ei ole vieläkään perillä?

Ihme juttu!

Tiesitkö, että Attendo pyytää anteeksi, mutta ei hyvitä hinnassa.

Näin pörssissä

Jotta saisin painoa pudotettua, niin olisiko paikkaa auki ”Vanhusten hoitopaikassa”. Tällainen oli Jyväskylässä.

Onko vielä?

Juuhaukilla on ollut taas huulirasvat kohdillaan mm-hiihdoissa.

Epäilys

Peruspalvelut, kaikille, sote on susi, nähtiin hän se jo vanhusten hoivakoti-kokeilussa, nälkäinen, likainen, väsynyt vanhus, kuoleeko?

Osinkojen kielto hoitolaitoksille

Kokoomuksen veroale tiputetaan tuloveroa sitten otetaan ihmisiltä sama vero korotettuna sähköverona.

Vaali huijjaus?

Demarit vastustaa sotea että pääsevät jatkossa kiristämään etuja itselleen!

P-Korea/Suomi

Iivo Niskanen jätti MM kisojen 50 km hiihtämättä Suomen hiihtomaineesta välittämättä!

Holmenkollenille suuren rahan perään!

Kiinassa luonnonmetsissä hakkuukielto.

Vihreää kommunismia

Heikkinen tekee aina parhaansa. Enempää ei voi vaatia keneltäkään.

Tsemppiä Happo

Kerttu ja Iivo Niskanen. Kun he yhdessä harjoittelivat. Homma pelasi nyt on iivolla tullut hevoset niin kuin muillakin.

Nyt naureskellaan

Kevyen näköistä on Ruotsin ja Norjan hiihtäjien vapaanhiihto. Ylämäessäkin se on helppoa, kun suomalaiset on linkkuveitsenä.

Perässä

Laiminlyönnit vanhusten hoitotyössä lisäävät vain hoitajien stressiä ja työpainetta. Nyt vahditaan ja valvotaan.

Kuin oltas Venäjällä

Hyvä, että Gradian sähköalan naisopiskelijat valittivat julkisesti.

Opetuksen tasosta

Kommentaattori Samin puhe ärsyttävää. Mitäkö tarkoittaa methän tai mithän.

Ossaako erglantii

Mihin ne veteraanie miljoona omaisuudet on hävineet porukasta vähän jäljellä riittäis hyvään loppu elämään.

Kuka vei rahat?

Ksml 1.3. Missä Ruotsin naisten viestikultakuvat ym?!

Osaavat myös juhlinnan!

Posti parantaa palvelua. Ennen kirje viipyi matkalla yli viikon 1.3 alkaen vain 4 vuorokautta.

Kapa

Soitellen sotahan.

Yksi pronssi tuloksena

Demariveljet Koivisto, Blom ja Ruoppila lypsävät vanhusten ja vähävaraisten varoja kepulikonsteilla.

Asuntoyhtiöt

Totuus 2.3., niin se vasemmisto-demarit-vihreät siellä valtuustossa juurikin enemmistönä on päättänyt vanhushoivastakin.

Jo kauan

Nuoret ilmastoahdistuvat. Lapseni ei halua ostaa tarvitsemiaan vaatteita. Valtiovalta, tee jotain.

Eco-autoilija

Maalaisukon ei tarvitse tulla tänä keväänä heti aamusta traktorilla jyristämään viereiselle pellolle että saan nukkua pitkään.

Maksan reilusti tukiaisia veroina

Rinne sanoo lisää velkaa. Jaetaan se kerralla kansalle. Otetaan taas velkaa. Velka jää.

Hölmöläisten hommaa

Hienosti kehuttu SW. Mitäs tapahtu 2-asteen koulutukselle kun otitte sen 300milj pois ei ole enään opetusta eikä opettajajia.

Putkimies