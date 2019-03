Liasta pyöreät nurkat, pölyä tasoilla ja tahrat seinillä kertovat heikosta peruspuhdistuksesta ei vain huonoista WC- tavoista.

Roskis

Pena, sain syntini anteeksi Raamattu oppaanani. Jeesus rakastaa sinuakin kuten minua. Jeesus on turvani en ole yksin.

Onnellinen

Mitä sitä suotta rehkii kun korkean paikan leirillä voi naatiskella. Ja liitto maksaa mehut.

Rintarottingilla iivot ja kristat

Monikulttuurinen työperäinen maahanmuutto tervetuloa. Kouluttamattomat sosiaalituille tulevat ei.

Eriteltävä asiat oikein

Tulee kallista hyönteisruuasta, kun niitä pitää ensin ”kasvattaa ja kouluttaa”.

Oho

Saisiko Puuppolantielle kunnon hidastetöyssyt? Nyt 60/ 50 rajoitemerkit hyödyttömiä. Ylinopeudet kovia.

Ja vaarallisia ohituksia!

Eläkerahat riittävät myös tulevaisuudessa, kun luovutaan herrojen ylisuurista eläkkeistä!

Helppoa

Hei Pena! Me uskovaiset ollaan samanlaisia tallaajia kuin sinäkin. Ero on siinä: Meillä on Jeesus sydämessä.

Eki

Elämme kahden jääkauden välistä aikaa, maapallon ilmasto on ollut aina muutoksessa.

Nyt ahneet rahastavat tällä

Suomen ja EU:n pitäisi rakentaa energiaturvallisuutensa Venäjästä riippumattomalla tavalla. Irti kaasuputkista.

Ja Hanhikivestä!

Nyt kaikki pitkät hiuskuontalot hyväntekeväisyyteen kiitos! Päästään rumasta muodista eroon.

AL

Hienoa Maarit Valtonen, KSML 27.3.! Näyttää siltä, että sivistys on kadonnut Muuramen sivistyslautakunnasta.

Creme de la creme

Mikä on se rahamäärä, että yliopistoissa ollaan tyytyväisiä vai voisiko miettiä rahankäyttöä?

Kestovalittajat

Muuramessa 30 rajoitus tarkoittaa käytännössä 60–70!

Ralliradat