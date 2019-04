KSSHP:ssa eri säännöt eri työntekijäryhmille. Kirurgeja ei ilmeisesti koske vaalityöohjeistus lainkaan? Voivat kampanjoida miten haluavat!

Reiluako

Persujen kauhutyylin vaalivideosta puuttuu lepakkomies Batman-Putkonen tuulimyllyillä ja ihmepoika-Robin-Eerola vaipoissaan kontallaan.

Halju-uho

Kuka valvoo ydinkeskustan ajonopeuksia? Hyvä kysymys A. Asikainen. Eipä niitä valvota muitakaan kaahareita!

Midas

Tietoyhteiskunnasta olemme siirtyneet kyttäys ja valvonta yhteiskuntaan. Digi Stasi valvoo meitä yötä päivää.

Ja sananvapaus kapenee

Nyt kellonvääntö vasta typerältä tuntuu, kun sitä vielä kaksi vuotta pitää väkeltää ennenkuin siitä pääsee.

Hölmölä

Yhteiskunnasta on tullut moraaliton. Lasten hyväksikäytöstä 10–15 vuotta vankeutta? Tekijän vastattava teostaan!

Pilannut lapsen elämän!

Toivakassa viranhaltijapäätökset ei netissä. Kaikissa muissa kunnissa nähtävillä kunnan nettisivuilla. Kuntalaki edellytti.

1.6.2017 lukien

Eikö Jyväskylässä noudateta rakentamisessa ympäristöministeriön asetuksia kosteuden hallinnasta? Päiväkotia rakennetaan ilman suojauksia.

Ohikulkija

Suomalaiset eivät ole syyllisiä sotavarusteluihin. Ne on nuo suurvallat ja diktatuurit. Pienen varauduttava.

Pahimpaan

Vihapuheen nousu ja persujen kannatus eteni samassa tahdissa Soinin hämätessä ihmisiä populismi-potaskallaan.

Uho jatkuu silti

Savonmäen hyvät ladut pilattu järjettömällä puiden kasvattamisella!

Sukset tökkii

ID, luuletko hammaslääkärin olevan koko päivän maski päässään?

Pöpöt lentää

Orpo vaatii leveämpiä hartioita, en yhtään ihmettele näin kesää odotellessa, tarttis saada pysymään aurinkorasva hartioilla.

Kesää kohti

Vailla realismia etta perussuomalaiset voivat lopettaa maahanmuuton.

Keinot puuttuu

Ennen vanhaan kortti tuli päivässä, nyt menee viikko postilta.

Vaihtakaa postin pomo

Muuramessa uusia liikennemerkkejä ei osata vaikka autokoulu käytynä.

Autokouluun

Ei toimi 30/40 km/h Nisulan-, Sepän-, Harju- ja Pitkäkadulla. Järjetöntä kaahausta, suojateillä kaasu pohjaan!

Päättäjät, perehtykää!

Kumma ettei suomalaiset kuolleet pienhiukkasten takia sukupuuttoon savutupien ja kaskeamisen aikoina!

Kemikaalit tappaa

Oon Jutta Urpilaisen ja Huoviskan miehiä.

Kape

Miksi Yle Areenasta hävisi perussuomalaisten puheenjohtajatentti, tenteistä suosituin jakso?

Tekninen vikako?

Suomessa tutkitusti ammattiryhmittäin Pohjoismaiden alhaisimmat palkat. Ei haluta tunnustaa.

Asumis- ym. tuet palkanlisänä

Uskovaisten jutut elämästä kuoleman jälkeen puutaheinää. Ihminen uskokoon mihin haluaa mutta elämä on hetkessä, tässä ja nyt.

Jorma

Uskova et voi tietää et sinulla on vain toivoa kuoleman jälkeen.

Taivas

Vanhuksemme selvisivät hengissä sota-ajasta mutta selvinnevätkö hoivayhtiöiden kynsistä.

AE

Orpo, kok., ei hyväksy hoitajamitoitusnostoa. Terveystalon johtaja kok. L. Räty, Mehiläisen kok. L. Männistö – eihän omien bisnestä voi jarrutella.

Potilaiden hoidolla ei niin väliä