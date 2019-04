Lapsi karkasi (KSML 3.4.). Jos ja jos. Äiti, lapsellesi voi käydä mitä vaan, missä vaan. Maailma on vaarallinen paikka.

4:n pojan äiti

Ole sinä Katainen vaiti ja pysy siellä brysselissäsi. Sait jo sotkua aikaan. Ei unohdu.

Eläkeläinen

Jälleen sain hyvää hoitoa Vaajakosken tk:ssa. Kiitos!

AV

Lämmin kiitos Ksshp Silmäyksikön päiväkirurgia. Sain ihmisläheistä hoitoa.

Ja asiantuntevaa

Tosihyvä lääkäri H.suolla. Pidetään kiinni että pysyykin. Kiitos!

Hyvän hoidon ja avun saanut

Te-toimiston palvelua? Eivät vastaa puheluihin tai sähköpostiin, tyrivät itse ja asiakkaalle karenssiuhka.

Kun valtaa on...

Kaikki on nykyään mieletöntä! Onko näin, että kaikki on mieltä vailla? Tämä mielettömyys alkoi The Voice of Finlandista:”mieletön veto”.

Aika lopettaa jankutus

Aaltoalvariin tarvitaan hierovia suihkuja höyrysauna enempi ratoja kuntouimareille ja pefletit siis jos puhutaan kylpylä tason paikasta.

Sirkka

Menkää hyvät ihmiset äänestämään. Haluatko ihmisen joka on syntynyt kultalusikka suussa päättävän asioistasi?

Niin käy jos et toimi

Suomelle vahva ja toimintakykyinen EU on tärkeä kansallinen etu. Ja sitä perussuomalaiset ja muut populistit haluavat vastustaa.

Vaalit

100 v. sitten SDP:tä sosialismiin pönkitti SAJ. Entä nyt? Ero: yksi kirjain!

SF

Ilmastoteko Jyväskylältä myös: ei lisää pikkuautoille parkkitaloja keskustaan, vaan tarjolle vaikka ilmaiset bussiliput ja joukkoliikennettä.

LT

Vanhukset empivät matkustaa taksilla:kortiton kuljettaja voi ajaa kolarin, entä mitä tekee etsintäkuulutettu?

Voi tulla huijatuksi