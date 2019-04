Nyt on vanhojen ukkojen sesonki: Vielä ehtii heikoille jäille pilkkimään. Sitten kesärenkaat alle ja kulottamaan!

Muuan mies

Tosimies, samaa mieltä. Kuka voi äänestää seksuaalisen ahdistelijan eduskuntaan?

Tosinainen

Naapuritalossa saa kortiton henkilö käännellä autoa parkkipaikalla lähes päivittäin. Missä on hallituksen omatunto?

Seurannut

Kielipoliisi 71 Olet oikeassa. Orpo Orvon, Urpo Urvon, Helmi Helmen jne. Tai voisiko sittenkin tyytyä totuttuihin taivutuksiin.

Nakke

Kielipoliisi, eipä taivu. Orpon talo, Satun talo. Ei orvon talo tai sadun talo, eri merkitys syntyy.

Kapo

Sukunimi Orpon orvon osa orvon. Ratkaisevaa ei ole mitä ajatella vaan miten.

Synnonyymit

Huokaisen aina helpotuksesta, kun nousen naiskuljettajan linkkiin. Luvassa on tasaista, varmaa kyytiä, ei kiihdytysajoa.

Eikä äkkijarrutuksia!

Niin käy jos et toimi: ihan sama millainen lusikka on suussa, jos on järki päässä.

Älä viitsi

Itsekästä porukkaa eläkeläiset, jatkuvaa valitusta. Keskieläke Suomessa 1600e/kk. Työttömän pitää pärjätä 150e/kk.

Veronmaksaja

Kokoomuksella pelko vaalimenestyksestä; - ehdok.n:o punaisella pohjalla, logo pienellä. Tark. hakuista? Tyypillistä porvarien toimintaa.

Seuraaja

Ilmastonmuutos on tappava tauti, sitä pitää torjua vaikka köyhtymisen uhalla.

Turkanen

Kiitos Petri Lehtoranta kirjoituksestasi 7.4.! Totta on joka sana. Liikunta on lääkkeistä parhain.

Myös eläkeläisille!

Kukaan ehdokas ei edes puhu holtittomasta rahan käytöstä.

Ääni

Asianajaja Kenneth Gallen Kallela erotettiin liitosta kolme kertaa, Leo R. Hertzberg kerran...

Santanen. Härmästä