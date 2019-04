En ole kuullut Soinin kommenttia katolilaisten pappien ”ropeloimisista”.

Odottelen

Olutta marketista, kohta joka paikasta! Alkoholin kyllästämä yhteiskunta!

En tykkää

”Jyväskylä Pääkaupungiksi!” Jotain rajaa huuhaalle? Jyväskylällä ”yhtiöineen” miljardin takausvelat!

Jo ennen Humpuuki Hipposta!

Hyvä Teuvo ja Jouni kansa on puhunut muita puolueita ärsyttää tämä on tarkoituskin myöskin Jämsässä.

Tane

Nyt SDP ja Rinne näyttää. Köyhät saa satasen. Kaikki maksaa tasaveron. Pitää olla rohkeutta kuten Lipposella. Orpokin muistaa.

Pöö

Petäjäveden vanha kirkko merkittiin Unescon maailman perintöluetteloon v. 1994. Kunta on saanut helmen mutta lisärakennus puuttuu vieläkin.

Ymmärtämättömyyttäkö

Aina niin iloiset dialyysiosaston tytöt.

Pekka&Kiitos

”Aavan meren tuolla puolen, jossakin on maa!” Reijo Taipale, monien faniesi puolesta, hyvää matkaa sinne ja kiitos!

Palstatilallinen

Tuskin Teuvo on niin tyhmä kun epätietoinen.

Viisas

Mitä oli ne ”puutteet”, minkä perusteella taksiyrittäjän määräaikainen kuljetussopimus voitiin irtisanoa välittömästi?

Vallankäyttöäkö

Mikä tsto.maksu n. 20e? Sairaat maksaa lekurin työtilan vuokran! On se kiva lisä tuloihin, kun on niin pieni palkka.

Miksi?

Tänne vaan kaikki jättisellutehtaat ja kaivokset. Täällä riittää pilattavia vesistöjä.

Koko maailman raaka-ainevarasto

Köyhien kyykyttäminen on menossa koko EU-alueella. Suomessa, Ranskassa, Espanjassa jne. Ei ihme että on mellakoita.

EU petti kansan

Ääliöt hei, Rinne ei palkankorotuksen tekijä. Ootteko todellakin ihan pihalla koska ja kuka päätöksen on tehnyt?

Opetelkaa lukemaan

Persut on ainoa puolue, jolla on järkevä ja perusteltu ilmastopolitiikka ja ymmärtävät, paljonko 1? on.

Hyvä

Forsgreninin vihreisiin kelpaa hänen sanomansa mukaan kaikki 18-60-vuotiaat.

Katse siis toisaalle

Persut ilmoittivat ennen vaaleja olevansa eri mieltä kaikesta muiden kanssa. Mitä sillä hallituksessa tekisi?

PS