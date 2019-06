Lyhyet

Ennen faaraoilla oli orjia. Nyt ihminen alistetaan palvelemaan Rahafaaraoiden valtaa taloudellisilla pakotteilla.

Joita hallitus ajaa

Vai on taloyhtiös isäntä sitä mieltä et tupakoinnin kielto kallista, ainoa mikä tulee kalliiksi on itse isäntä konsulteineen.

Ja valvojineen

Prioriteetti 11.6., tarkoitatko ely keskuksen vastuulla olevia teitä. Ei mahdu kaikki kohteet viestiin.

Ely hoi

Maataloustuet pois muilta kuin perusruuan tuottajilta. Maatalous kriisissä ja tukia maksetaan muille.

Herätys MTK, ministeri Leppä

Palasin Jyväskylään monen vuoden jälkeen on kaupunki muutunut edukseen varsinkin uusi sairaala on upea ajaessani Keuruuntietä.

Jes

Haa, nyt tuli kerrankin hyvä yliö Mervolalta 12.6., lisää tätä. Vanhaa kunnon keskisuomalaisuutta. Ei mitään hesarin ja ylen nuoleskelua.

Vanhan liiton mies(henkilö)

Petäjäveden kunnasta tehdään takapajula. Nyt pilataan kirjasto. Kukahan tuon älyttömyyden takana on.

Kuntalainen

Taustapeili pyöräilijällä on kypärän veroinen turvaväline. On pelastanut minut kymmenistä tiukoista paikoista.

JN

Eikös puutarhat ole täynnä leviäviä vieraskasveja, jotka pitäis kieltää. Voikukka, koiranputki ja vuohenputki aitoja kotimaisia.

Leu

Fennia lähti koska Lehto on rahavaikeuksissa. Viskaalit eivät lopeta tuhlaamista.

Hippos

Suomessa on kiellettävä kasvimyrkyt heti! Kukkaniittyjä ei saa ajaa ennen heinäkuuta.

Amppari

Autotiellä ajelevat palettihousu pyöräiliät ilmeisesti ajavat sitten autoillaan pyörätiellä?

Näinkö on ?

Lehden tv-kriitikko kehuu neljännesvuosisadan takaista teinisarjaa, paras sarja ikinä meni ohi.

Tee työsi!

