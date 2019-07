Lyhyet

Kenen tehtävä on hiljentää Kotalammin kenttä? Joidenkin on lähdettävä aamulla elättämään kolistajia.

Raskasta

Ettei tulisi taas vuotavaa kattoa Joutsan sotekeskukseen. Joutsa ei olisi sitä tarvinnut vaan kunnon lääkäripalvelut.

Veronmaksaja

Kerro ”Mummi”, kuka on tavallinen ihminen ja montako niitä on. Mikä on tavallisen ihmisen kriteeri?

Epätietoinen

On tämä sairasta touhua sähkönsiirtomaksut syvältä. Ja kansa maksaa.

Lisää vaan hilloa

Voisiko Kansallisarkisto tutkia venäläisten partisaanien tekemiä sotarikoksia itärajalla?

Tutkimuspyyntö

Tulivuori ”tuprahti” sen verran, että Ruotsin vuotuiset päästöt jäävät toiseksi.

Mitä tuumaa Tukholman Greta?

Avovankila on paikka opetella siviilielämään pääsyä. Esim käydään muualla opiskelemassa tai töissä ja asioilla. Kampus-nimi sopii hyvin.

Hj

Kiitos Eurooppa Neljä, ihana nostalginen esitys, olitte hyviä, kannattaa katsoa.

Fanitan

Ansan ja Tanen koko jengi suurkiitos! Tämän kesän näkemistäni kesäteattereista se super!

Pirjuska

Keskustan ainoa mahdollisuus kannatuksen nousuun on kaataa nykyinen hallitus. Nyt puolueen äänestäjät valuvat Perussuomalaisiin.

Punavihreys syö lopunkin suosion

Jopa oli törppö arviointi John Smith-festareista. Sanakikkailun taustalta näkyi perehtymättömyys genreen.

JSRF 10/10

EU:ssa tulkit, Suomessa täytyy voida pärjätä suomenkielellä, muut reissut vaikka hymyilemällä. Sallittu Hakkaraisellekin.

Pulinat pois

Lapset valtaavat kuntoilupaikan satamassa koska leikkipaikka puuttuu. Eikä ihme,lapset täysin unohdettu.

Muuten ihana satama

