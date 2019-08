Lyhyet

Saatan olla poikkeus, mutta en hyväksy pelejä, joissa ammutaan ihmishahmoja. Ihmekö tuo, jos joku jatkaa peliä kadulla.

Kenen vastuu

Julmat jakeet 7.8. Kylläpä olet väärässä. Raamattu on kristikunnan luetuin kirja.

Täyttä asiaa

Sipilä pelasti Suomen miltä?? Nousukauden elvytykseltä? ”Pelastan Suomen” on populismia pahimmillaan.

Yhyylol

Ajaakohan suola-auto liian lujaa, kun Särkisalontie ei ehdi kastua?

Tulipahan mieleen

En ymmärrä terv talo toimi hienosti mutta hinta oli n 600 e ja sit lääkärin soitto jälkeenpäin vielä 33e meni ymmärrys.

Pra

Jaahas, että jo Orpokin lähtee Pride tapahtumaan! No onneksi on vielä yksi puolue jota uskaltaa äänestää. Vai kuinka on Halla-aho?

Uskaltaako?

Ay-jyrä ei sovi Suomea johtamaan. Sotkee kaikki asiat.

Se on jo nähty

Lasten vanhemmat osaavat ostaa mopon lapselleen, mutta eivät osaa opastaa (vaatia) Tieliikennelain noudattamista.

Korvenkujilla kasvaneet

Jirvittää, Kennääntien Ruokkeentien ja Tikkakoskentien koululaisilla ei ole kävely/ pyörätietä.

Mummo

Liikenne turv. on sitä et pyör. kävelijät ei kulje ns. pussi päässä.

Torvelot

Ilmastonmuutoksen uhkakuvia toistetaan jatkuvasti. Eikö lasten ja nuorten mielenterveysongelmat jo riitä?

Pelko

Kananmunan ohella lisäravinteena nautittu karnosiini on tutkitusti tehokas muistisairauksien ehkäisijä. Tuleville omaishoitajille avuksi!

NN

Facebook nykyajan valituskanava jolla pilataan toisten maine. Haluaisinko itse saada palautteen sitä kautta?

Peiliin katsottava

Petäjäveden kirjasto pilattiin kunnan johtajiston päätöksellä. Ei enää näyttelytilaa koko kunnassa.

Hävetkää!!

Oaj:n kädenojennus opettajille: Fiilismittari!

Veetättää

En vanhempana voi ikinä unohtaa open epäoikeudenmukaista ja puolueellista kohtelua ala-asteella oppilaita kohtaan!

Näin sen koin

Jos töihin paluu loman jälkeen stressaa, mietipä niitä joilla ei ole työpaikkaa lainkaan.

Olisitko mieluummin työtön ?

Kiitos taas Kyllön lääkäreille (tällä kertaa Salmi ja Kojola 7.8.) huolellisesta tutkimuksesta.

Polvipotilas

Lipposen hallitus nyysi eläkeindeksin. Koskaan sitä ei saada takaisin.”Nahkurin orsilla tavataan”.

Vääryyskö korjataan?

Raamatun kansan tiukat puhtaussäännöt suojeli mm. rutolta. Karenssia ja pesuja tuli mm. kuolleista.

Luoja tiesi!

A. Kalmari tuntuu radikalisoituneen, suunnitteleeko loikkausta Suomen suosituimpaan puolueeseen?

S.A. Kaali

Suomen maammelaulu pitää vaihtaa Finlandiaksi koska eestivenäjällä on nykyisin sama kuin Suomella.

Miksi sama?

Rikosseurausviraston henkilöstö: assistentit, tohtorit, professorit sekä opiskelijat haluavat arvoisensa kampuksen.

Tästä kyse?

Odotetaan väkeä keskustaan katsomaan parkkitaloja. Kivijalkaliikkeet poissa, rakennukset rapistuu, bussilippujen hinnat eriarvoistavat.

Autoruuhkat hankalia ja vaarallisia

Rallit tuli ja meni. Viherhössöjen on nyt löydettävä uusi kohde itkupotkuraivareille.

Onnistuu ahdasmielisiltä