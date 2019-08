Lyhyet

Ihan kotimaiset rastaat tyhjentävät marjapensaat ellet ole viritellyt verkkoja pensaiden suojaksi. Mustaviinimarjat ei kelpaa.

Kotipuutarhuri

T. Puolimatkan puheet naisten pukuhuoneisiin pyrkivistä transmiehistä ovat köyhää puhetta. Vielä hullumpaa uskoa moiseen.

Sekoilua

Ei kai kukaan voi pitää Puolimatkan satuja faktoina. Näyttäkää yksikin mies, joka kastroisi itsensä tirkistelläkseen alastomia naisia.

Järjetöntä!

Persuissa on liian paljon Putinin häntyreitä.

Hyi hyi!

Kiky-sopimus ja työajan pidennys ovat välttämättömiä. Jospa pääministeri ja ay-äänekkäätkin ymmärtäisivät.

Koko Suomen etu tärkein

Kokoomus ja persut han ne eniten avustajia palkkaa, ei haukuta aina demareita.

Suomi nyt hyvissä käsissä

Saimaannorppia ja Savonlinnan oopperaa, siinä Ylen ”alueuutisia” Keski-Suomeen.

Lopettakaa koko vitsi

Televisiossa pitäisi lähettää tietoisku vanhoille parikertaa päivässä että pankkitunnuksia ei anneta kenellekään.

Yksi kauan elänyt

Koulut alkoi ja valitus, reppu ym maksaa. Lapsista kuluja, yllätyskö? Olkaa kiitollisia.

Saamastanne lapsilisästä

Mihin Venäjä valmistautuu? Eihän sinne kukaan edes halua. Järjenköyhää vainoharhaisuutta.

Uhka on sen sisällä

Miksi lehdistö ei kommentoi Valtioshteeri korruptiota kepu lypsi Rinnettä.

Maantapa!

Nim. R.W. Timo on napanöyhtää ja Jussi on mestari jonka pikkusormessa on enemmän älyä kun koko sinisessä luuseri sakissa!

Vani

Pankit haluavat nyt ottaa maksun siitä että rahat on niiden tilillä. Pankeilla on sopimuskartelli.

Asiakkaan rahojen lypsämiseksi!

Kampus ei sovi vankilan nimeksi, eikä vankila keskelle kaupunkia!

Miksi

