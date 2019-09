Lyhyet

Ilmastotalkoot käynnissä metsissä, hakataan kaikki.

Ei linnunlaulupuuta

”Älä ajattele, usko ainoastaan”. Uskonnot täyttävät ensimmäisen huijauksen tunnusmerkin. Kannattaisi lukea muutakin kuin Raamattua.

Wille

Lama on taas lähellä kun on huutava työvoimapula. Meillä on huutavapula laskutaitoisista ekonomeista ja poliitikoista.

Saapastyhmiä

Suvi, Viivi, Inna (14.9.) tiedoksenne, että Amazonin sademetsät myös käyttävät tuottamansa hapen.

20-20=0

Saatavuusharkinnan voisi poistaa ministereiltä, erityisavustajilta, eduskunta-avustajilta. Saulin eläköityessä gepardihattu.

Afrikasta

Monenlaista sijoittajaa ja yrittäjää kerrostaloissa. Seniorit kävellään yli mennen tullen.

Ottakaa selvää. 1,7 kWh

Rallit häiritsee ja Harjun torven toitotus häiritsee ja koiriakin on liikaa ja... Voi luoja, ehkä koko elämä on sulle liikaa!

Valivali

Kilpikonniako halutaan Suomen maanteille matelemaan? Vaarallista!

Kevytautot ja teinikuskit!

Äänekoski verorahat ulkokunnille. Tehdaskaupugin päät uusi aukko.

Wako-Kalle

Venäjän vai persujen trolliko meille uskottelee, että äänestäminen ei kannata ja kansanvalta on hanurista?

CCCP vai persut?

K Kulmuni sai raikuvat aplodit ja suosionosoitukset. Ai ne olikin kaikki keppanoita.

Jyväskyylä

Miksi metsäpolut tukitaan hakkuun/ raivauksen yhteydessä? Laikutus tuhoaa loput.

Poikkeus vahvistaa säännön

Kaikki palkansaajat ja eläkeläiset nouskaa. Poislukien valtiojohto ja johtajat. Loputtava palkka- ja eläkeleikkaukset.

Keke

Hävikkiviikko ja fiksut lukiolaiset kantavat bioastiaan kilokaupalla syömätöntä ruokaansa. Missä järki?

Ruokailija

Nim. Vani! Imbesilleulle ei ole Suomessa koulutusta! Se on kuralla koko koulutus!

M. Äki

Turha odottaa uusia sairaanhoitajia alalle, lisäkoulutusta vaaditaan ilman etenemistä, palkkausta tai arvostusta. Elämässä on muutakin.

Ei vain 24/7 pelkkää työtä

Jyväskylä on Parkkikiellon pääkaupunki.

Cicero

Antti sanoit, että se on vain laskutoimitus, kun valtion kassavaroja jaetaan. Nyt ei oo rahhoo!

Töpexit

Nuorisolle 1. renkainen sirkuspyörä kulkupeliksi, loppuu se turhanpäiväinen keuliminen ja kovaääninen häiriköinti mopoilla.

Ykä

Turkkilaisilla ei ole mitään syytä tunkea Suomeen turvapaikan hakijoiksi! Paluukoneella takaisin!

Jotain rajaa tähän touhuun

Kirjemaksut tarkoituksella nostettu että kirjeet ei kulkis sitten valitus kun vähenee posti.

Minkälaiset päättäjät meillä on

Ilmavoimien Big Band, Johanna Försti ja Jukka Linkola, upeaa kuunneltavaa!

Ylpeä jyväskyläläinen

En ole toimittaja, mutta tiedän, että uisteluveneitä ja vesijettejä rulluutetaan järveltä toiselle.

Jotain rajaa tähän ongelmaan

Moro ope! Mä en ehdi millään ajoissa skoleen kun on mentävä uimaan, painimaan, punttiin ja kuoroon. Jos ei nähdä, niin huomisiin.

Ehdin ainakin lihapullille

Liittykää Kulmuni ja Könttä heti vasemmisto liittoon. Olette niin vasemmalla. En äänestä kepua enään.

Vihainen

Postin palkat? Joku henkilö kokouksessa esittänyt, ja esitystä on kannatettu.

Kuka