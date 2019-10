Lyhyet

Urheilijaturistit Dohassa eivät jaksa tuoda edes yhtä pistettä.

Kallista matkailua

Miten on mahdollista, että Dohan pamput päästävät kaiken maailman naiset puolialastomina stadionille?

Maassa maan tavallako?

Mikko Kärnä tunki itsensä Katalonian asioihin muttei halua elää maassa, jossa ulkomaa saa mainostaa poliittista kantaansa.

Tunkematta

Susanna Stranius: Ihana kirjoitus Emmasta!

Kiitos :)

Kyllä Lyseon alle (tahi päälle) pitäisi rakentaa parkkihalli.

MH

VR.n vankivaunuihin lämmin ruoka ja pullovettä. Saisko muihinkin vaunuihin?

Voi hyvä tavaton

Opettajat keskittyvät työtilassaan pedagogiikkaan. Lastenhoitajat selviävät suuressa ryhmässä.

Varhaiskasvatuksen laatua?

Bussimatka Vaajakoskelta Palokkaan kesti 2 tuntia, ilman poikkeamista.

Suosi julkista?

Nuoret ovat ottaneet ilmastonmuutoksen tosissaan. Enää ei tarvitse lukea uutisia nirsoilusta ja jätteisiin heitetystä kouluruosta.

Ruoka on ilmastoasia

We are grateful to You, an English Speaking man for helping a teenaged daughter with her school bag on the bus on August.

Kaunis kiitos!

Kiitos hyvästä kolumnista Paitim Statovci 29.9. Hymy ja kiitos asiakaspalvelijalle on pieni ele joka ei ole keltään pois.

Totta

Paskalaki kaikille sama, ei mitään virkamiespompotusta.

Virkamiesten palkan maksaja

Miksi pilkkaatte Raamattua ja siihen uskovia, jotka kärsivät sen hiljaa. Se on Pyhä Kirja. Tehkääpä samaa Koraanille.

Nähdään, ketkä on suvaitsevia

Eikö Suomessa mikään yritys valmista yksinkertaista, painotettua hulavannetta?

Nyt olis markkinat!

Lehden parasta antia on Jussi Murtosaaren luontokuvat ja -artikkelit!

Upeaa

Lisää lyhyitä Mielipidesivulla.