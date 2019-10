Lyhyet

Paavo, oletko ajatellut että tämä lyhet-palsta voi olla jollekkin ainoa keino avautua mieltä painavista asioista?

Ruikuttaja

Mediaa seurattu ja nimenomaan Anne Sandelin esitykseen perustuen kirjoitettu kaupunkipyöristä. Hienoa, että maalaisjärki voitti.

Mika N.

Otin talteen 17.10. Ksml-etusivun, jossa oli Mervolan juttu ikärasismista ja Luotolan H. Arendtista. Olitte sankareita!

Kiitän ja muistan

Palokan Ritopohjassa mopoilun villilänsi. Ajellaan keveyenliikenteen väylillä tuhatta ja sataa. Herätkää vanhemmat!

Huolestunut

Yritin ostaa pienen kylän kodinkoneliikkeestä varaosan astianpesukoneeseen. Vastaus oli, saat tilattua sen itsekin.

Liian kiire?

Nim. Uusi sairaala: Opettele taivuttamaan sanat ensin oikein. Oletko perillä asiasta?

Vanha kk

Kramsunkadulta tulevat pyöräilijät. Tulette kolmion takaa. ”Tuon auton edestä ajan” oli vainajan viimeiset sanat.

Ilimari

Kuinka paljon uhraamme tärkeitä asioita rahan tai muun hyödyn vuoksi?

Voiko ihmiset nyt hyvin?

Anna Ruth koko ajan esillä. Juttuja välillä muistakin taiteilijoista.

Kiitos etukäteen

Kauppojen aukioloaikojen vapautus huononti myyjien työtunteja ja uusia työsuhteita. Ei osata työvuorosuunnittelua.

Haulikolla ammuttua

RW ! Israel on todella mahtava valtio ja on ainoastaan puolustautunut arabien hyökätessä. Maailman start up maa.

Ja maailman 8:neksi mahtavin maa!

Suomessa on paljon tietämättömiä ihmisiä. Luen heihin myös kaikki persuja äänestäneet.

Mimmi

Miksi tilataan verkkokaupan ostokset työpaikan osoitteeseen? Eikö jokainen osaa tilata kotiinsa?

Onko se työasia?

Työssäkäyvänä pienten lasten äitinä ainoa mahdollisuus lukea paperinen lehti on ennen töihin menoa, muiden nukkuessa.

Illalla pyykit, ruoat ja aika lapsille

A. Rinne ja T. Harakka olette vallan kahvassa. Nyt harmaan talouden ja veroparatiisien miljardit esiin. Rahat koulutukseen ja vanhusten hoitoon.

Einstein

Kangasniemen rahat ei riitä ja verotusta pitää nostaa. Henkilöstöä on 200, aivan liian paljon jos verrataan vaikka Hirvensalmeen.

Siellä menee talous paremmin

Oikea kritiikki kuuluu sananvapauteen perustuslaillisesti myös Toivakassa!

Marsa

Oikeat ajovalot päälle! Miten erotit hämärässä ja sumussa ne takavalottomat autot. Ne ei kuulemma näy.

P.

Väestöräjähdys on se todellinen ongelma ei ilmastonmuutos. Maapallo ei pelastu vaikka afrikkalaisia päästetään Eurooppaan.

Tuhoutuu tämäkin manner

Kuka näitä Alvoja keksii. Ennen tiesi firman nimestä mitä se tekee.

Nyt ei

Lämpimät kiitokset jyskäläinen myymälän henkilökunnalle saamastani ripeästä avusta ja huolenpidosta 22.10.

Inkku

Arvatkaapa. Jos ja kun äänestysikä lasketaan, tulee vihreistä kertaheitolla Suomen valtapuolue!

Vai mitä?

Nyt näppärästi vanhuksista eroon ja testaamaan vahvemman rokotteen tehoa ja turvallisuutta!

Mummi 70v kieltäytyy

Minä ainakin arvostan ja nostan hattua lääkäreille. Taitoa ja pinnaa vaativaa työtä. Ylimääräinen johtoporukka joutaa pois.

Terveyttä!

Hoitajamitoitus vain politiikkaa? Kunnistahan se riippuu onko tahtoa ja rahaa.

Uskoisin

On suorastaan rikollista pelotella nykypäivän lapsia ja nuoria ilmastonmuutoksella, jolla voi olla selvää merkitystä vasta sadan vuoden päästä.

Kaikki oletusta