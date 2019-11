Lyhyet

Kannabis sallituksi, mutta lakupiiput on kielletty.

Hyvä Suomi

Kyllä hävetti olla äänekoskelainen viime perjantaina. Upea Torikka avajaisissa. Esiintymislava oli todella törkeän näköinen.

Ja ne penkit....

Kiitos Mervola, aiheellinen pääkirjoitus 2.11. Omaisteni haudalta varastettiin kynttilät.

Pahuus valloillaan

Olisiko parempi että niitä panssarivaunuja olisi tarvittu?

Res. majuri

Ahneus iskee 2.11. Tervetuloa elämään alle 400e/kk. Se on minun omaishoidon tuki.

Työssäkäyvä

Petäjävedellä vesipula, pestään täysiä koneellisia. Meillä pestään aina vain täysiä koneellisia, vaikka vesipulaa ei ole.

Vesipula on ilmastoasia

Nim. Siinäs näätte, ei kylmä lokakuu todista ilmaston muutosta olemattomaksi.

Päinvastoin

Kylmä lokakuu. Miten joku ei vieläkään ymmärrä paikallisen sään ja maapallon keskilämpötilan eroa?

Laajenna perspektiiviäsi

Naiset saa käyttää miesten vaatteita. Miksei miehet naisten vaatteita, olisivat paljon mukavampia!

Suvaitsevaisuutta!!

Onnea Vuoden Isälle (H.H.), upea selviytymistarina lasten kanssa!

Arvostan

Lapsi pyörii pulpetin alla. Miksi? Ok? Ope vetää jalasta saadakseen tämän istumaan. Vanhemmille tärkeintä, että ope saa rangaistuksen.

Ylilyöntejä

Kesäaika on Moskovan aika. Ns talviaika on Joensuun normaali- eli keskiaurinkoaika. Jkl on 16 minuuttia siitä jäljessä.

JN

Etenkin taloyhtiöiden luottamustehtävissä toimivien käytöksen pitää olla hyvien tapojen mukaista ja esimerkillistä.

Räkiminen piha-alueella pois!

Eikö voisi JKL järjestää kaupunkipotkureita ja jääd.kaistoja? Tulisi kansankunto korkealle, ilmasto tykkäisi ja JKL saisi tuloja.

Köysihisseistä & ratikoista viis!

