Rikas maksaa veroja paljon ja köyhä ottaa vastaan toisten maksamista veroista niin paljon kuin mahdollista.

Verotuksen perusteet

En ole rasisti mutta maassa maan tavalla ei tänne saa tulla määräilemään meillä on omat lait säännöt miten eletään ja ollaan.

Ei mekään määräillä ulkomailla

Hyvää tarkoittavat ymmärtämättömät perheneuvojatkin tekevät joskus vanhemman ja lapsen suhteesta vain neuvottelusuhteen.

Isä päättää

A. Keronen oikeasssa 2.11. Suomen kieli, katoavaa kansanperinnettä, joutaa sekin myytäväksi.

Alvaa mitä? En alvaa

Mitä lainvastaista on siinä, että joulua juhlitaan kirkossa! Koululaitosta ja joulua ei edes olisi ilman kirkkoa.

Älyälyäly

Jo on aikoihin eletty kun vähemmistöt voivat määritellä sukupuolen ja sen miten uskontoa voidaan harjoittaa. Nyt normaalit kapinaan.

Moraalittomuutta vastaan

Euroopasta on muurit purettu. USA:n presidentti rakentaa muuria valtion varoilla. Omalla firmalla?

Lähi-Idässäkin muurin rakentaja

Tuleekohan näistä nykyopiskelijoista edes itsensä elättäjiä? Kun eivät saa edes valmista ruokaa pöytään kannettua ilman apu-vanerinpalaa.

Uskotoivo

Raisoft mittari hölynpölyä. Joku tästäkin keksi hyvät rahat. Hoitajille jonninjoutava työ.

Ei tämmöisiä meille

Nim. Koira on se ei ole koira on hän ja sinä et oo mikkää.

Piimätilallinen

Onko työttömiä rokottavasta aktiivimallista hyötyä? On tietysti, miljoonia säästynyt työttömyyspäivärahoissa.

Talkkari

Miksi kokoomus laittoi A-talk ohjelmaan ilmastohörhön, jonka mielipiteet ei edustanut kokoomuksen kantoja? Toimittajakin ihmetteli.

Kysyn vain

Taloyhtiöissä on järjestyssäännöt. Noudattakaa niitä.

Pliis

