Lyhyet

Dear Mr.s Posti, who is going to deliver the letters of the children from all over the world to Father Christmas?

Andrée Le Gros-Henriksen

Postin lakossa ja tukilakoissa on laajemmin kyse estää työnantan työsopimusshoppailun laajentaminen muillekin aloille.

Palkka-ale 30–50%

Sallikaa lasten tulla minun tyköni, näin sanoi Jeesus. Nyt koulut peruvat joulujuhlansa kirkoista. Kyllä tästäkin pitäisi huolestua.

Tuleeko moitteita

Maahanmuuttoviraston toiminta kyseenalaista! Perheiden hajottamista ja ihmisarvoa loukkaavaa.

Henkilöstövaihto aiheellinen

Pysähdyksen välikappale: ”Kehitys” on tuonut lisääntyviä mielenterveys- ja päihdeongelmia, lasten levottomuutta ja oppimisvaikeuksia.

Hyvä suunta?

Suomi, kristittyjen maa ja joulu kristillinen juhla, joten vähemmistö voi halutessaan jättää juhlimatta tai pitää omat juhlansa.

Eikösjuu

SDP: Minis. Paatero? Kenen esityksestä, painostuksesta 700:n palkka-ale suoritettiin? Ilmeisesti, yksi lähti lipettiin!

Pöö

Menetin hyvän suunterveyteni yksityisen hammaslääkäriaseman epäonnistuneessa implantin laitossa. Julkinen puoli yrittää korjata mitä voi.

Onko kohtalotovereita

Hyvä että nyt tukilakot mukana, jos järkee tulisi päähän.

Palkkoja ei voi laskea

Kyllä Omarin palkan maksavat veronmaksajat, työvoimapula on keksitty juttu.

Orjatyömarkkinat

KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen on mies paikallaan! KSSHP:ssä yli 3 000 tyytyväistä työntekijää.

Työrauha!

Aiemmin KSSHP:ssä kato lääkäreistä psykiatriassa, nyt koko sairaalassa, aiemminkin huonot johtajat lähti ja rauha tuli sairaalaan.

Ja lääkärit palasivat

Miksi (19.11.): Ulkoilu koiran kanssa pururadalla pimeässä kielletty? Metsästäjä saa tappaa milloin, missä ja mitä tahansa?

Niinkö Hankasalmella?

Lisää lyhyitä Mielipidesivulla.