Lyhyet

Loma on työehtosopimuksen, ei uskon asia. Oma valinta mihin sen käyttää.

Saturnaalin viettäjä

Suolahtisali 24.11. hyvät solistit ja hieno harmonikka säestys!

Oikeata musiikkia

Ksml:n kuolinilmoituksia seuranneena olen usein miettinyt, miksi läsnäolosta muoto läsnä olo? Läsnäolo on yhdyssana!

Pilkun viilaaja

Sinfis ja Charlie Chaplinin Sirkus, kiitos upeasta musiikista ja valloittavasta elokuvasta.

Nautimme

Sokkarin jouluikkunasta jäi lapsena lähtemätön muisto.

Kiitos joulun taiasta

KSSHP:ssä mietitään hoitotyössä ensin kustannus ja sitten potilaan hoito, raha ensin -periaate.

On kuultu lääkäriltä

”210 milj. vuotta sitten aurinko oli kiinni maassa”. Samalla laskennalla aurinko oli linnunradan kokoinen 10 mrd. vuotta sitten.

Aika iso

Keskusta, liittykää Perussuomalaisiin! Näin saadaan vahva puolue ja enemmän vastavoimaa älyttömälle vihervassarimenolle.

Sama taustakin

Sisko viestitti yli kuukausi sitten Englannista, tarkkaile postiasi. Lähetys ei oo tullu vieläkään.

Weli

Murmuu teatteri La. 23.11. klo 15.00 Sari Pätsi is the best ja sinä suloinen 19-vuotias ”alaikäinen”!

Ulpu ja M-L

Aivan pöyristyttävää, miten valtionyhtiössä voidaan tes-shoppailuilla heikentää yksipuolisesti työntekijöiden asemaa!

Hallitus hoi

Lapsena lypsin, tein heinää jne. Aikuisena 43kg, kannoin 50kg. Koskaan ei noussut etunoja eikä leuanveto. Huonot liikkumis- ja kuntomittarit!

Opex

Mistä Yksinkertainen laskutehtävä (24.11.) on ”tietonsa” ammentanut? Yksinkertainen on joku muu.

PS

Venezuelalaisten synti: eivät suostu antamaan luonnonvarojaan amerikkalaisten käyttöön. Sen vuoksi he ovat uhka jenkeille.

Amerika first, sano

