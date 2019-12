Lyhyet

Persut ja kokoomus raivona kun joku puolustaa pienellä palkalla elävän oikeuksia. Piti tämäkin vielä nähdä!

Väärin sammutettu

Miksi Postin johdon ’työmatka’ San Franciscoon?

Veronmaksaja

Postin johtohan tässä on syyllinen eikä Antti!

MOT

Koulun hiihtokilpailussa viimeinen v.1975, häpeän tunne ei unohdu! Cooperit painajaisia. Liikunnan ilo löytyi vasta aikuisena.

Move!

Kiitos Keski-Suomen Omaishoitajat tuesta.

Väsynyt omainen

Orpo tiesi jo kesällä että kepu kaataa hallituksen.

Kuka vuoti?

Onko Kepu ja kokoomus muuttaneet sotilasvalan kaavan, jos eivät, häpäisseet valan ja suomalaiset, alaisensa.

Patu

Ehtiikö Suomen hallitus hoitamaan kansalaisten asioita ollenkaan. Kaiken sähläämisen sijaan.

Mt

Nim. YTK, ilomielin otat vastaan kaikki liittojen neuvottelevat edut. Niistä voi kieltäytyä.

Neuvottelija

Upea tango-orkesterin konsertti Siltasalilla 26.11.

Marja

Mikä mies tämä Haavisto UM:ssä on kun painostaa alaistaan laittomuuksiin? Heti vaihtoon, tehkää jotain!

Kata

P. Mervola 1.12. Käsittämätöntä alatyyliä päätoimittajalta lehdessä, joka kutsuu itseään poliittisesti sitoutumattomaksi ja laadukkaaksi.

Ensin hutkitaan!?

Tottakai Toivakan päättäjillä on savolaista verta. Vanhaa Rautalammin suurpitäjää sentään.

PS

Vai pyöräilijät haisee? No sitten jos käyttää Dödö siitäkin joku saa kohtauksen.

Suo siellä

Jyväskylällä on oma Talvisodan muistomerkki. Muistiko kukaan Talvisodan taistelijoita?

Tytär

Kiitos Jyskän varastomyymälälle kauniista jouluseimestä etuovella.

Hyvä joulumieli

Norjalaiset hiihtäjät ovat raukkamaisia kun eivät suostu vetojuhdiksi. Suorastaan hävettää. Olis reilua 3 per maa.

Reilu peli

Lapuan vihaliike vastassaan kommunistinen rauhanliike: Miljoonat sai ’rauhan’. Suomi hyvinvoinnin, jota vihervasurit ’täydentää’.

Apua!

Postin yläkerta on täynnä postin oligarkkeja.

Mafia

Kun sanot Raamattua satukirjaksi, niin ei tarvitse ottaa sisällöstä selvää. Vilpittömästi kannattais.

Markku

Maksan jokaisella kauppareissulla mainoskanavista ihan tahtomattani.

PS

Työttömät tiesittekö, kun joutuu työstä pois saa saikkua! Niinkuin ministeri! Hakekaa ihmeessä.

Mummi maalta

Vailla käteistä. Sehän on raamatussa ennustettu. Lukekaa.

Etsivä löytää!

Päättäjät missä ne ilmanpilaajat asuivat silloin, kun Euroopan päällä oli 5 metriä jäätä?

Pertti Keinänen

Hienosti meni rokotukset, 10 minuuttia ja ulos. En mennyt aamu yöstä odottaamaan kun oli kiinni.

Kiitos piikistä

Ideologia oikeuttaa valehtelun. Oikeuttihan se maanpetoksen ja sisällisodankin.

Monet kerrat nähty

Soidenlammen hiihtokausi alussa. Mitä tekee kaupunki? Aloittaa metsänhoitotyöt latualueella.

Aikataulut kunnossa?

Aurinko kiinni maassa? Maa on erkale auringonpurkauksesta. Meteorien kasvattama.

Urantia

Huom! Kyllä Suomen Vihapuhe-arvio on lepsua. Pitäisi ottaa oppia naapurista, kyllä suut pysyisi kiinni. Ei edes kuiskita.

Pöö

90 v. Lapuan jälkeen: Uusvasurit lietsovat taas ’hullujen oppia ja haaveita’ – toteuttamiskelvottomia unelmia seksin kaikkivaltiudesta.

Bomb of SF

Kiitos Kyllön Rokotus väelle, homma hoitui hymyssä suin.

I ja K

Myös raha on huume. Kun se saa yliotteen ihmisestä, kaikki keinot tuntuvat luvallisilta rahakasan kasvattamiseen.

Mikään ei riitä

Ihanat muistot lasteni joulujuhlista Taulumäen kirkossa. Niin juhlallista ja kaunista. Ei tullut mieleenkään, että olisi jotain haittaa lapsilleni.

Outoa nykyaika

Sirpa Paatero ja aikanaan Arja Alho, siinä naisia demarien uhrilampaina.

Kyllä kansa muistaa

Asiaa Niina S! Oravanpyörässä pyöriminen aiheuttaa monelle pahoinvointia mutta kuka hoitaa jäljet?

Kangasvuori rocks but not under the rocks

Onneksi on KSML, jotta KSSHP:n henkilöstö tietää sairaalan tapahtumista, sisäinen tiedotus olematonta.

Ja vääristeltyä piisaa

Politiikot puhuvat ”muunneltua totuutta”.

Me muut valehtelemme

E-leski, nuorten eläkkeen varastaa nuoret itse, koska eivät tee lapsia jotka maksaisivat heidän eläkkeen.

Selvitä eläkekäytäntö

Posti pois heti Venäjältä. Tappiot liian suuria.

Valco

Ei yksin Paatero virheitä tehnyt. Pohjola on myös vastuussa strategian johtamisesta. Kyllä asiat pitää olla paperilla, ei jonkun sanomisia.

Kaikki tietävät

Mistä tavan ihminen saa hakea ja saa heti sairauslomaa saatuaan kenkää työstään? Voiko erotettu ministeri määrätä sitä itse itselleen?

Vai vakuutuslääkäri?

Palveluauton kuljettajat eivät saisi puhua matkustajille kokoajan omista pulmistaan, ei matkustajasta kuka poistuu autosta.

On paha

Miksi politiikka on raadollista ja ilkeää. Kuka jaksaa ryhtyä hoitamaan asioita?

Liikaa kilpailua, nokkimista

Vaadittiinko ketään eroamaan Carunan ja Soneran umts-sotkujen aikaan? Oli eri mittakaavan mokia.

Suhteellisuudentajut

Krista, älä yritä hallita kaikkia lajeja. Sprintti-hiihto ei sovi sinulle. Miksi väsytät itseäsi väärässä lajissa.

Keskity vahvuuksiisi

Kiinassa ja Intiassa varmaan ihmetellään EU:n ilmastohätätilajulistusta.

Siellä lisätään hiilivoimaa!

Onneksi poliisi ei tarttunut Persu-taustaisten tekemiin tutkintapyyntöihin vanhoista TV-sketseistä.

Järki voitti

Ihmiskunnan on pyydettävä anteeksi maapallolta sitä miten katastrofaaliseen tilaan olemme sen vieneet.

H.Järvelin

Kun aidot kristilliset arvot hylätään tilalle astuu vilppi, viha, ahneus ja omaneduntavoittelu.

Rappio näkyy jo

Rumasti sanottu, mutta ”huulirasvatyttö” voitti Rukalla hiihtokisan.

Erhi

TV-sketseistä tehtailivat tutkintapyyntöjä persunuoret Huhtasaaren yllyttämänä.

PS

Oppositiolla ja kai postillakin potaskan puheoikeus. Hallituksen ministereiden pysyttävä totuudessa. Outo jako.

Mielestäni

Ei Rinne vaan postinhallitus ja johtajat ja päälliköt. Syy on siellä.

50v postissa töissä

Vuodenkierto on ikivanha juhlien aihe. Kristinusko vaan omi sen rituaaleihinsa.

PS

Ilman älypuhelinta tenat pöksyssä Matkakeskukseen. Vanhojen kunnioitus J.kylässä nolla.

Vanha

Matille näköispatsas.

Ok

Pitääkö joulua viettää kohta salassa. Mitä jos joku loukkaantuu joulun vietosta Suomessa.

Suomalainen

Huippurokkarit vanhenivat ”rokki-staroiksi”. Stara on ven. ja stadiksi ”vanha”. Nuoriso luuli että stara tarkoitti ”tähti”.

Rock star